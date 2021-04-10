卡娜赫拉多肉植物好療癒！桌機公仔勾7年級生回憶　長出手腳能自由動

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療癒的小物總是能迎來好心情，不管是當作辦公桌擺設還是作為吊飾隨身攜帶都很適合，許多品牌相繼推出各式各樣的扭蛋、公仔以及佈置小物幫大家打造最個性化的Q萌空間，下面推薦四款最具特色的可愛單品等你來搜集。

＃三麗鷗果醬公仔

深受各年齡層喜愛的品牌三麗鷗從文具到家電幾乎生活的每一處都能看到它，無論是Hello Kitty、美樂蒂還是布丁狗各個角色都有最鮮明的外型及個性使得粉絲們沒有抵抗力，而這次日本三麗鷗則是一口氣推出九款「果醬公仔」除了經典角色以外亦同步推出蛋黃哥以及酷企鵝的造型款，每一款都萌到不行讓你選擇障礙大爆發。

▲三麗鷗果醬公仔。（圖／翻攝自臉書＠GARMMA，下同）

除此之外還有一款未知的隱藏版，且此次是以盲抽盒玩的方式讓大家來購買，如此神秘的設計讓人好好奇究竟會抽到什麼，若喜歡的話趕快手刀把它們帶回家吧。

▲隱藏版為復古風的全金KITTY，看起來特別有質感。

＃卡娜赫拉植物擺飾

近年正夯的粉紅小兔子卡娜赫拉同樣是一出場就迷倒一票人，這次與品牌Green Pandora首度聯名推出「卡娜赫拉的舒壓植物擺飾」以透明版本的他搭配多肉植物來療癒你；這款即便是植物殺手們也能輕鬆把它養活，只需要約莫半個月補充一次水分而平時只要維持通分級陽光充裕即可，另外還貼心的附上了小滴管方便大家澆水。

▲僅需要半個月澆一次水便可輕鬆養出一盆可愛的植物擺飾。（圖／翻攝自pinkoi.com，下同）

＃懷舊桌機公仔

這款復古味飄香的懷舊型桌電造型公仔肯定勾起了很多人的回億，在二三十年前筆電尚未普及的時候多數人家裡都有一台這個笨重的桌機，超厚的方形螢幕就是它最經典的特色，因此香港設計師所創立的玩具品牌便以此為設計理念並結合時下引起熱議的AR技術推出這款創意組合，不但成功讓大家懷念起兒時的記憶，更生動的幫電腦加上了手腳讓它徹底活過來。

▲桌機公仔濃濃的復古設計勾起7、8年級生的記憶。

不得不說這款公仔的設計實在很精緻也很驚人，只要簡單在手機下載app「UnifiedAR」就能看到公仔的電腦螢幕動起來，另外由於電腦的「手腳」都是以磁力接合的所以大家可以自由拆卸，不管是功能上還是造型上都相當驚艷。

▲手腳為磁吸設計，因此可以任意拆卸。

＃掌中電腦與周邊公仔

看完舊時代的代表，而現代人常用的筆記型電腦也被做成了公仔，由玩具品牌TARLIN推出的這款「掌中電腦與周邊」逼真的將我們平時經常使用的各種3C配備做成了扭蛋，除了筆電以外還有手寫板、鍵盤、藍牙滑鼠等通通都有，雖然扭蛋只有小小一個但是做工實在是非常精緻，任何細節都沒有馬虎。

▲掌中電腦與周邊公仔。（圖／翻攝自91toy.com.tw）

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