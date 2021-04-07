想跟迪士尼公主自拍？神P圖輕鬆完成　零違和感網狂讚：Amazing

編輯／ChiNg

相信很多人從小就幻想有朝一日能變成公主住進迪士尼的城堡裡，不但能享受尊榮級的待遇還可以與故事中的各個角色一同生活，像是《美女與野獸》中的燭台與茶壺或是《星際寶貝》中史迪奇與他的朋友們，然而Instagram上一名國外的藝術家「Samuel MB」便發揮創造力以及P圖的神功夫將自己置身於卡通場景與人物們完美結合。

再強悍的花木蘭畢竟還是女生，偷吃冰箱甜點也是正常範圍。

野獸你不要緊張啦，我只是幫你澆花沒有要偷，雖然這朵玫瑰真的漂亮到不行。

七個小矮人算什麼，只需要一位藝術家就能獲得白雪公主的芳心。

不得不說這張實在太可愛了！為了參與公主的生日派對，藝術家甚至把自己小時候的照片也P上去了，網友紛紛留言「Amazing！」

不知道與公主們俏皮的自拍是什麼感覺？一定相當有趣。

小孩子才養貓咪，大人都直接養辛巴，這個畫面也太溫馨了。

你是不是也想體驗看看萬聖節跟所有反派們一起過？希望不會被蘋果毒死。

沒有朋友的時候，至少還有霸子願意陪你喝酒。

若沒有高超的P圖也沒關係，超萌的彼得兔本人親自跑出螢幕來找大家玩！Instagram上這位遊日本媽咪經營的寵物帳就是在記錄這兩張超Q的兔兔，分別叫做Pui Pui和Pico Pico，不僅外觀神似英國插畫的經典彼得兔就連名字也跟近期很夯的《天竺鼠車車》有異曲同工之妙。

►IU都這樣拍！手機放「理想位置」 2招輕鬆拍出170cm長腿美照

►《哈利》粉瘋掉！嘿美、金蛋造型香氛蠟燭美爆 燒完還有驚喜項鍊可以拿