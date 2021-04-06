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田壘與黑人撞58萬名錶　贏在是退役紀念特製版

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▲▼ 籃球錶 。（圖／公關照）

▲田壘光榮退役，台新夢想家球隊送他Hublot Big Bang Unico 鈦金計時碼錶。（圖／Hublot提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

籃壇名將「少俠」田壘前日告別逾20年的籃球生涯，正式退役，台新夢想家球隊特別獻上向瑞士名錶Hublot（宇舶）訂製的Big Bang Unico 鈦金計時碼錶，搭配象徵夢想家球隊綠色縫線的黑色鱷魚皮錶帶，錶盒也特製田壘一號圖案，紀念他對台灣籃壇的貢獻，巧的是與黑人陳建州撞同款錶了。

▲▼ 籃球錶 。（圖／公關照）

▲黑人也擁有與田壘同款的Hublot Big Bang Unico鈦金計時碼錶。

田壘獲贈的Hublot錶與黑人常戴的錶款恰好都是Big Bang Unico鈦金計時碼錶，展現品牌運動、性能、高科技的招牌DNA，裝載自製UNICO導柱輪飛返計時機芯，具72小時動力儲存，兩者唯一差異是田壘的錶帶經過特別訂製，融入球隊的綠色元素，成為他最美好的紀念。

▲▼ 籃球錶 。（圖／公關照）

▲Hublot Big Bang Unico鈦金計時碼錶，586,000元。

▲▼ 籃球錶 。（圖／公關照）

▲Hublot Big Bang Unico腕錶系列可輕易更換錶帶。
 

瑞士腕錶品牌與籃球結緣最深的當屬天梭表（Tissot），除了與知名球星合作，也與NBA聯手創作結合籃球元素且容易入手的錶款，以旗下CHRONO XL NBA特別版腕錶為例，不僅搭配猶如籃球表面的錶帶，錶背也有NBA Logo裝飾，吸引粉絲目光。

▲▼ 籃球錶 。（圖／公關照）▲▼ 籃球錶 。（圖／公關照）

▲天梭表CHRONO XL NBA特別版腕錶，11,300元。（圖／翻攝天梭表官網）

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關鍵字：

田壘, Hublot, 宇舶, NBA, Tissot, 天梭表

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