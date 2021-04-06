說・流行／川久保玲徒弟促成聯名爆款　TOGA「銀扣皮鞋」時尚迷不可不知

記者王則絲／專題報導

日本國民包袋品牌PORTER於近日推出了「TOGA X PORTER」聯名系列，像2020年春夏合作過的一樣，再度引發熱潮。大家對PORTER甚是熟悉，但是這次它的聯名對象TOGA更是讓這系列搶爆的原因！相對比較小眾的TOGA，這個同樣來自日本的時尚品牌，時尚迷們也必須好好深入了解。

▲「TOGA X PORTER」2021新系列與2020春夏聯名系列。（圖／翻攝自TOGA IG）



日本設計師古田泰子（Yazuko Furuta）於1997年創立個人品牌TOGA，古田泰子曾經在川久保玲的麾下工作，在Comme des Garcons習得非常可貴的經驗，雖然最終沒有得到老師的賞賜繼承CDG，但是在她離開公司成立自己的品牌TOGA後，無形中承襲了前衛、多變的特色。

TOGA創立20多年以來轉變非常多，但是品牌一直以來行事都很低調，其實稱不上「紅」，要說TOGA最有名的設計，也許許多人是從這些充滿印地安風格的銀飾開始認識TOGA。

美式與日式風格的混搭為古田泰子愛用的手法，像是TOGA最廣為人知的特殊銀飾設計，靈感便是取自印地安部落所出產的銀飾工藝，與編繩、皮革、小珠寶做搭配，營造一種原始與現代碰撞的色彩，銀飾上頭一條一條的繩紋亦是TOGA常見的標誌性特徵，常運用於鞋款、配件、包袋或是首飾，像是許多時尚迷入門TOGA的第一項單品就是識別度較高的「銀扣皮鞋」。

TOGA的時裝版圖其實很廣泛，是由好幾個支線組成，其主要舉辦時裝秀的主線為TOGA ARCHIVES，另有休閒支線名為TOGA PULLA、男裝支線TOGA VIRILIS，以及日本限定的Vintage支線TOGA XTC。

TOGA自2006年登上巴黎時裝秀後奠定基調，古田泰子很喜歡混搭的風格，不只常從古代民俗中挖掘靈感，也將熱愛的美式風格、復古元素與日本風格、潮流元素結合；同時，她也喜歡從各種特殊材質上下手，透視風、網狀設計、光澤布料⋯⋯都是到今日都還屢屢被運用的元素。

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