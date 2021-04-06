2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找

▲2021小米米粉節4／6開跑，5G手機直降千元。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸品牌小米一年一度的優惠活動「米粉節」4／6至4／11全通路開跑，本次除了4大新品開賣，還有共60款商品全起促銷，優惠方式包括直降、滿額贈好禮、組合套裝、頁面領取優惠券等，家電新品則包含智慧門鈴、無線吸塵器與MINI電子鍋，售價千元起跳；最新款5G手機「小米11」初開賣也能現折300元。

4大新品千元起跳

小米年度下殺最強檔的「2021小米米粉節」，以4款旗下新品做帶路雞，搭載高通S888處理器的小米5G手機「小米11」，挟著全台同規格處理器最低價手機開賣，內建1億800萬畫素相機，售價21,999元，在米粉節領券現折300元，還可享積分雙倍。

▲小米11現折300元。（圖／業者提供）

3款熱門家電新品包括小米智慧門鈴2、米家無線吸塵器G9、米家電子鍋mini，升級版的智慧門鈴可24小時即時偵測門前異動，偵測距離可達5公尺，當家門前有異狀能立即拍攝短影片，並發送通知到手機，售價1,195元；針對單身族、小家庭的「米家電子鍋mini」，提供1.6L容量，售價1,495元，比之前的IH電子鍋整整便宜1,000元；米家無線吸塵器G9售價5,495元，也限時降價500元，特價4,995元。

▲小米智慧門鈴2售價1,195元。（圖／業者提供）

▲米家無線吸塵器G9特價4,995元。（圖／業者提供）

▲米家電子鍋mini售價1,495元。（圖／業者提供）

5G手機現省1千

小米本次針對5G手機也祭最高千元優惠，包括搭載高通865旗艦處理器的「小米10T 5G」，就直接降價1,000元，特價12,999元，若領專屬現金券，可再折500元；小米10T Lite 5G特價9,499元，現省500元；Redmi Note 9T 5G，4GB+128GB特價6,999元，搭配現金券再折500元、4GB+64GB規格特價6,199元，現賺500元。

▲小米10T 5G特價12,999元。（圖／業者提供）

空氣清淨機5千元有找

智慧家電也同步促銷，推出700元至1,400元不等的降幅，近期熱門的「米家空氣淨化器 Pro」直降新台幣1,400元，特價5,495元，領券有機會再折1,000元；「米家掃拖機器人」特價7,745元、「米家掃拖機器人 G1」特價4,295元、「米家手持無線吸塵器 Lite」特價4,295元。

秒殺商品、滿額贈再加碼

而4／6日至4／11期間，每天中午12點整另推出4款熱門單品秒殺價，如米家無線吸塵器 G10特價5,995元、小米手環5特價745元、小米便攜相片印表機特價1,295元、米家床頭燈特價645元等。另不含手機的單筆消費滿新台幣9,000元起，即贈小米手環5、小愛音箱Art、無線吸塵器 mini、直流變頻電風扇等滿額贈品。