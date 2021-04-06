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《后翼》安雅蕾絲裙「衩到臀」！妮可基嫚難得耍辣，網卻歪樓：臉太僵

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▲安雅、妮可基嫚。（圖／翻攝自IG)

▲安雅泰勒喬伊參加線上美國演員工會獎造型。（圖／翻攝自IG@anyataylorjoy）

記者王則絲／台北報導

以《后翼棄兵》一劇爆紅的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）不只是大獎常客，更已成為紅毯常勝軍，日前參加線上美國演員工會獎（SAG Awards），果然再度驚艷全場，蕾絲低胸禮服直接開衩到接近骨盆，辣度破表。妮可基嫚（Nicole Kidman）這回也難得性感露面，一身裙裝幾乎全透視，不過網友們卻歪樓：「臉太僵了嗎？」

▲安雅、妮可基嫚。（圖／翻攝自IG)

▲安雅、妮可基嫚。（圖／翻攝自IG)

▲安雅選穿Vera Wang的訂製禮服，搭配Tiffany & Co.珠寶。（圖／翻攝自IG@anyataylorjoy）

安雅繼奪下本屆金球獎視后，又拿下了影評人票選獎的迷你劇集最佳女主角獎，而這次出席第27屆線上美國演員工會獎安雅也不負眾望，再次獲得電視電影或迷你劇集類最佳女演員。

雖然是線上頒獎，但是安雅照慣例盛裝打扮，這次她選穿的是Vera Wang的訂製禮服，搭配Tiffany & Co.珠寶，裸色的小禮服上，沿著超深V的胸口邊緣綴滿黑色蕾絲，下襬部分更一路往上衩到大腿根，接近骨盆位置，背後也挖空一大片，不只保持著精靈般的仙氣，同時又能火辣全開。

▲安雅、妮可基嫚。（圖／翻攝自IG)

好萊塢知名的凍齡女神妮可基嫚今年已經53歲了，這回出席美國演員工會獎，穿上了Armani Prive 2021春夏高訂服，在一片透視紗上佈滿了蕾絲花朵刺繡、珠繡等裝飾，幾乎全透視的造型讓身形若隱若現性感滿分。但是面對難得耍辣的妮可基嫚，網友們卻失焦了：「臉又進廠維修了嗎？」、「臉是不是太僵？」、「就算打再多肉毒還是愛她。」

▲安雅、妮可基嫚。（圖／翻攝自IG)

▲安雅、妮可基嫚。（圖／翻攝自IG)

▲妮可基嫚全身透視裙裝耍性感，網友們卻聚焦別處：「臉太僵了嗎？」（圖／翻攝自IG@nicolekidman）

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關鍵字：

Anya Taylor-Joy, Anya, 安雅, 妮可基嫚, SAG Awards

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