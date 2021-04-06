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「喝多少茶就補多少水」6個喝水觀念快學，讓你變瘦又變美！

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▲▼必學！6個正確喝水知識，變瘦又變美 。（圖／Unsplash）

▲學會正確喝水法，原來一次喝太多也不好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

我們都知道喝水是每日必需，更知道喝對水不只能讓身體維持健康運作，更能讓瘦身又變美，但很多人喝錯方式，猛灌水卻不見起色，以下正確喝水觀念快筆記，保證受用無窮，。

▲▼必學！6個正確喝水知識，變瘦又變美 。（圖／Unsplash）

#1小時內不要喝超過1000cc

最近喝水減肥法很夯，有人總是想才喝水，一口氣灌下一大瓶，以為喝足量就會有效果，要知道像這樣猛灌水，其實身體沒辦法完全吸收。據研究顯示，腎臟每20分鐘只能吸收200ml的水量，換句話說你一次大量補水，只會讓你頻跑廁所排尿，導致血液變濃稠，身體更缺水。

#空腹喝一杯溫開水

許多女星美肌瘦身就靠這一招，早起一杯溫開水幫身體開機，補足水分同時更能促進腸胃蠕動，使排便順暢，當身體廢物毒素排出，體態自然輕盈，也較不會有冒痘痘或是長粉刺的困擾。

▲▼必學！6個正確喝水知識，變瘦又變美 。（圖／Unsplash）

#水要小口小口喝

喝水其實是每日所需，當感到口渴時，代表身體已有脫水前兆，不要感到口渴才喝，水應該要隨時隨地補充，小口小口的喝，一小時喝一杯對身體最剛好。若總是猛灌或是喝超量，有可能導致水腫等不適現象。

#睡前一杯水

很多人都擔心睡前喝水會導致水腫，但營養師卻打破這個錯誤觀念，其實睡前喝適量水分是不會水腫的，除非飲用過量。也有其他數據指出，睡前1-2小時喝水心肌梗塞和中風。

#上完廁所喝一杯水

許多人總忘記要適時補充水分，不妨用上完廁所就喝一杯水這招，也就是說排出多少就要喝多少的原則，幫助體內正常運作。

▲▼必學！6個正確喝水知識，變瘦又變美 。（圖／Unsplash）

#喝多少茶就補多少水

許多人不愛喝水，想用無糖茶或是黑咖啡替代，但茶和咖啡含有茶鹼、咖啡因等，會使血管擴張和利尿，多喝會增加體內負擔，因此水絕不能用飲料替代，若真的想要喝茶或是咖啡，那麼也要喝足同量的水，這樣才健康。

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關鍵字：

喝水知識, 常識, 健康

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