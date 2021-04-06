IU都這樣拍！手機放「理想位置」　2招輕鬆拍出170cm長腿美照

南韓人氣歌手 IU（李知恩）日前帶著第五張正規專輯《LILAC》回歸歌壇，為宣傳新專輯作客劉在錫的《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目，當中被問到身高 162cm 的身材比例原本就非常好，但從 IU分享在 IG 上的照片看起來卻有 170cm，到底怎麼辦到的？人美心善的女神不藏私，親自示範如何拍出大長腿的秘訣，趕快學起來！

▲真實身高為161.8cm的 IU，每張 IG 照片都會讓人產生她有170cm以上的錯覺。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

IU 邊解說邊親身示範，重點是記得把手機放在拍攝者肚臍左右的位置，鏡頭隨著身體微微後傾、上揚，這樣就可以把對方拍得又高又瘦，另外 IU 還加碼一個技巧，「把手機上下反過來」讓鏡頭在最下方，同樣是放在肚子以仰角拍攝。看看 IU 幫主持人曹世鎬拍的照片，身材比例真的差超多。

▲首先將手機放在肚臍左右的位置對準被拍攝的人物，此時也可以將手機反過來、讓鏡頭的位置更低...（圖／翻攝自 YouTube，下同）



▲身體和手機都記得要微微向後傾斜。

▲曹世鎬也在日前將照片分享在個人IG上，相比原本的五五身，右邊的照片根本吃了轉骨湯

Source / YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브

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