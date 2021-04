春夏開架眼影6款盤點！大理石粉棕、Solone鑽石系　單顆到九宮格都太美

迎接春夏來臨,許多品牌紛紛推出新品,以下介紹本季媚比琳、Solone、Integrate、Visee、Cara Beauty、Unleashia推出的眼影新品,從輕便的單顆眼影,到配色齊全的九宮格都有。

Unleashia 亮片百科九宮格眼影盤



來自韓國的無動物實驗品牌Unleashia,幾乎所有彩妝都含有光彩奪目的亮片,也擁有「亮片匠人」的稱號,2021不僅在台灣實體通路上市,更帶來全新九宮格眼影盤。

三大色系

眼影盤共三色號,分別為:N°1 All of Glitter(璀璨奪目的閃耀礦石)、N°2 All of Brown(活力有神的棕色礦石)、N°3 All of Coralpink(明媚亮眼的珊瑚橘粉礦石),其中N°1為全亮面色,包含了珠光以及品牌最擅長的大亮片;N°2、N°3分別以大地色和珊瑚粉橘為主軸,包含了霧面、珠光以及大亮片色。建議彩妝新手可從N°2、N°3下手,若是喜歡嘗試更鮮明、亮眼的妝感,則可挑選N°1疊加在既有的彩妝上,替妝容增添光彩。

▲三色妝效示範

媚比琳 紐約時尚限量眼彩盤

2021年初春媚比琳推出兩款限量眼彩盤,以明信片為概念將紐約的街景收入眼彩盤中,兩色號分別為大理石裸棕、大理石粉棕,融合絲絨霧光、細閃珠光、鑽閃亮片及獨家大理石晶礦質地,搭配使用創造多樣妝容。

大理石裸棕

是時尚優雅的暖暮日落裸棕色系,受歡迎的杏橘色調搭配濃郁拿鐵色系層層堆疊,自然的加強雙眸的深邃度更增添眼神的神祕感。

大理石粉棕

以展現浪漫氣質的粉棕玫瑰色為主,囊括了甜美可人的淡粉色調以及唯美的微醺珠光,使用大理石晶礦及香檳亮金色,在眼頭及眼中打亮,就像替雙眼套上薄紗濾鏡一樣。

Cara Beauty 九色眼影盤

創立品牌之初,眼影盤就在商品規劃的清單中,歷時一年半的開發,打造出以早晨元素為概念的九宮格眼彩盤,包含了霧面、珠光及亮片色,色系百搭、不容易失手,能夠變化出多種日常妝容。

這款九色眼影盤色號名稱分別為Coffee、Music、Breakfast、Shower、YOGA、8 a.m.、Sunshine、Silk Sheet、Lemon Water等早晨元素,成份中添加了酪梨油脂萃取、澳洲堅果籽油,在上妝時更加滑順、好暈染,讓眼妝不會有色塊感。

Solone 原礦寶石系列

Solone擁有多種質地的單色眼影,能夠自己搭配組合成喜愛的眼彩盤,3月全新推出原礦寶石系列4色,每顆皆由多種色澤交織而成,輕抹上眼光澤會隨著光線而有所不同,能夠加強眼妝的立體度和層次。

701晨曦之鉍交織金色、銀色、橘色的珠光,適合搭配大地色、橘色系等暖調眼妝;702銀鑽琥珀交織棕色、金色、銀色珠光,適合搭配奶茶、杏色等大地色系;703日落歐泊由橘色、粉色、金色交織而成,如夕陽般的色調適合搭配暖橘色系眼妝;704玫瑰石英擁有粉色、金色、銀色的光澤,無論是裸色系或是粉色系的日常妝容都適合。

Integrate 三度漸層光綻眼影盒

Integrate的眼影盒一直是許多人初次購入眼影盤是的第一首選,三度漸層光綻眼影盒擁有通透妝感,可依個人喜好挑選配色,配置為左三色漸層主色,能打造眼妝的彩度和深邃感,右兩色為光澤色,疊加於臥蠶、眼頭、眼中,替眼妝增添閃耀光澤。

初戀系甜茶眼妝

2021春夏共推兩款新色,分別為RD706初戀莓果茶、OR707初戀伯爵茶,RD706以甜美、浪漫的莓果色、裸粉色為主;OR707則是奶茶、橘棕色系為主,微透的妝感人人可駕馭,可說是日常眼彩盤的高CP值選擇。

Visée璀璨雙彩眼影盒

今年春妝Visée以Sweet Temptation甜蜜誘惑為主題,推出了雙色雙光澤質地的限量眼影盒,共有6個色號,主打清新水光色澤、閃耀璀璨光輝,用手指輕輕一抹就可迅速完成簡單眼妝。

大膽、日常都包辦

六個色號中包含了日常百搭的大地、藕棕色系,以及春季浪漫氛圍的粉色、紫色系,以及運用了充滿夏季沁涼氛圍的湖水綠搭配銀灰色,無論是日常妝感或是搶眼的妝效都一並包辦。

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 2021必收全新「香奈兒COCO星綻唇膏」閃耀豐潤美唇新高度!誰擦誰神美~請立即截圖必搶斷貨色號!

● 妝容跟上鳳梨熱潮!用開架彩妝打造鳳梨冰柚茶、乾燥鳳梨花、鳳梨綿綿冰3款黃色系眼妝,新手也能擁有回頭率100%美眸

● 韓國彩妝師李昀熹親授,定妝噴霧原來要TX噴法!加映2021噴霧新品推薦,戴口罩也不怕脫妝