fb ig video ETtoday search mobile

春夏開架眼影6款盤點！大理石粉棕、Solone鑽石系　單顆到九宮格都太美

>

迎接春夏來臨，許多品牌紛紛推出新品，以下介紹本季媚比琳、Solone、Integrate、Visee、Cara Beauty、Unleashia推出的眼影新品，從輕便的單顆眼影，到配色齊全的九宮格都有。

Unleashia 亮片百科九宮格眼影盤

來自韓國的無動物實驗品牌Unleashia，幾乎所有彩妝都含有光彩奪目的亮片，也擁有「亮片匠人」的稱號，2021不僅在台灣實體通路上市，更帶來全新九宮格眼影盤。

三大色系

眼影盤共三色號，分別為：N°1 All of Glitter（璀璨奪目的閃耀礦石）、N°2 All of Brown（活力有神的棕色礦石）、N°3 All of Coralpink（明媚亮眼的珊瑚橘粉礦石），其中N°1為全亮面色，包含了珠光以及品牌最擅長的大亮片；N°2、N°3分別以大地色和珊瑚粉橘為主軸，包含了霧面、珠光以及大亮片色。建議彩妝新手可從N°2、N°3下手，若是喜歡嘗試更鮮明、亮眼的妝感，則可挑選N°1疊加在既有的彩妝上，替妝容增添光彩。

▲三色妝效示範

媚比琳 紐約時尚限量眼彩盤

2021年初春媚比琳推出兩款限量眼彩盤，以明信片為概念將紐約的街景收入眼彩盤中，兩色號分別為大理石裸棕、大理石粉棕，融合絲絨霧光、細閃珠光、鑽閃亮片及獨家大理石晶礦質地，搭配使用創造多樣妝容。

大理石裸棕

是時尚優雅的暖暮日落裸棕色系，受歡迎的杏橘色調搭配濃郁拿鐵色系層層堆疊，自然的加強雙眸的深邃度更增添眼神的神祕感。

大理石粉棕

以展現浪漫氣質的粉棕玫瑰色為主，囊括了甜美可人的淡粉色調以及唯美的微醺珠光，使用大理石晶礦及香檳亮金色，在眼頭及眼中打亮，就像替雙眼套上薄紗濾鏡一樣。

Cara Beauty 九色眼影盤

創立品牌之初，眼影盤就在商品規劃的清單中，歷時一年半的開發，打造出以早晨元素為概念的九宮格眼彩盤，包含了霧面、珠光及亮片色，色系百搭、不容易失手，能夠變化出多種日常妝容。

這款九色眼影盤色號名稱分別為Coffee、Music、Breakfast、Shower、YOGA、8 a.m.、Sunshine、Silk Sheet、Lemon Water等早晨元素，成份中添加了酪梨油脂萃取、澳洲堅果籽油，在上妝時更加滑順、好暈染，讓眼妝不會有色塊感。

Solone 原礦寶石系列

Solone擁有多種質地的單色眼影，能夠自己搭配組合成喜愛的眼彩盤，3月全新推出原礦寶石系列4色，每顆皆由多種色澤交織而成，輕抹上眼光澤會隨著光線而有所不同，能夠加強眼妝的立體度和層次。

701晨曦之鉍交織金色、銀色、橘色的珠光，適合搭配大地色、橘色系等暖調眼妝；702銀鑽琥珀交織棕色、金色、銀色珠光，適合搭配奶茶、杏色等大地色系；703日落歐泊由橘色、粉色、金色交織而成，如夕陽般的色調適合搭配暖橘色系眼妝；704玫瑰石英擁有粉色、金色、銀色的光澤，無論是裸色系或是粉色系的日常妝容都適合。

Integrate 三度漸層光綻眼影盒

Integrate的眼影盒一直是許多人初次購入眼影盤是的第一首選，三度漸層光綻眼影盒擁有通透妝感，可依個人喜好挑選配色，配置為左三色漸層主色，能打造眼妝的彩度和深邃感，右兩色為光澤色，疊加於臥蠶、眼頭、眼中，替眼妝增添閃耀光澤。

初戀系甜茶眼妝

2021春夏共推兩款新色，分別為RD706初戀莓果茶、OR707初戀伯爵茶，RD706以甜美、浪漫的莓果色、裸粉色為主；OR707則是奶茶、橘棕色系為主，微透的妝感人人可駕馭，可說是日常眼彩盤的高CP值選擇。

Visée璀璨雙彩眼影盒

今年春妝Visée以Sweet Temptation甜蜜誘惑為主題，推出了雙色雙光澤質地的限量眼影盒，共有6個色號，主打清新水光色澤、閃耀璀璨光輝，用手指輕輕一抹就可迅速完成簡單眼妝。

2021春夏開架眼影6款盤點：媚比琳、Solone、Integrate、Visee、Cara Beauty、Unleashia…單顆到九宮格任君挑選！

大膽、日常都包辦

六個色號中包含了日常百搭的大地、藕棕色系，以及春季浪漫氛圍的粉色、紫色系，以及運用了充滿夏季沁涼氛圍的湖水綠搭配銀灰色，無論是日常妝感或是搶眼的妝效都一並包辦。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2021必收全新「香奈兒COCO星綻唇膏」閃耀豐潤美唇新高度！誰擦誰神美～請立即截圖必搶斷貨色號！

妝容跟上鳳梨熱潮！用開架彩妝打造鳳梨冰柚茶、乾燥鳳梨花、鳳梨綿綿冰3款黃色系眼妝，新手也能擁有回頭率100%美眸

韓國彩妝師李昀熹親授，定妝噴霧原來要TX噴法！加映2021噴霧新品推薦，戴口罩也不怕脫妝

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 眼影, 眼彩盤, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

清潔劑、保養品其實很花錢！只要有「5件好物」簡單自製替代品

清潔劑、保養品其實很花錢！只要有「5件好物」簡單自製替代品

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句

尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚 從夢境看「愛情狀態」　夢見狗反映親密、貓咪竟代表性生活不協調 迪士尼「復仇者聯盟園區」終於要開了！趕快存錢疫情後必朝聖 免節食免運動！日本「懶人跪坐瘦腰法」夯，實測一周腰圍少2公分 春夏開架眼影6款盤點！大理石粉棕、Solone鑽石系　單顆到九宮格都太美 Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了 用「小人菜刀架」想像成討厭的人事物　捅下去太紓壓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面