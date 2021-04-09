IU、Lisa都愛用印花穿搭「酷中帶甜」　下身2招秘訣秒變個性女孩

春夏來臨，繽紛多彩的印花可讓整體造型更顯活力，而如何將印花運用得恰到好處亦相對重要！

「國民妹妹」IU 身著印花運動外套，搭配黑色貝蕾帽，打破搭配框架，帶點英式味的碰撞新意。

有著「人間芭比」之稱的BLACKPINK Lisa 穿著印花洋裝，運用飾品點綴，將紅色作為重點細節，不刻意地呈現印花單品的完整風貌。

英式印花指標

說到印花，位於倫敦市中心的老字號百貨公司 Liberty 中所販售的花布受到人們的歡迎，也算是其指標性的商品。最初在日本和其他東南亞地區販售飾品等藝術工藝品，在維多利亞時代的東方風潮中占有重要地位。Liberty 在 1892 年成立自身花布品牌「Liberty Art Fabrics」，運用優雅細緻的傳統工藝，在染料與製法都相當講究，近年不少時裝品牌也與其合作打造聯名系列，將 Liberty 崇尚唯美主義的經典印花運用不同的面貌呈現給世人。

將傳統工藝與當代技術連結



被媒體喻為「印花女王」的Mary Katrantzou，擅長運用藝術手法改變當代的時裝樣貌。「印花如同剪裁或褶襉，在時裝設計中佔有不可或卻的地位，讓女性可以篩選出設計中的美感。我的作品在數位科技世界與傳統工藝之間創造一種共生關係，進而開啟廣闊無垠的可能性。我創作的可以從不可能中創造可能，從現實中創造超現實，反過來也行。」

生於雅典，曾就讀美國羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）建築系的Mary Katrantzou，並取得倫敦中央聖馬丁（Central Saint Martins）學院的紡織品設計學士學位與時裝碩士學位。在畢業展上，她以巨型珠寶圖案錯視印花裝飾平紋針織黏合布料洋裝，在全球時尚界掀起話題，立即受到許多知名時尚零售商的青睞，其中包含知名零售商如Browns、Joyce、Colette等。Mary Katrantzou更於畢業展結束後，即設立個人同名品牌。現今，她的作品展售於全球100多家高級時尚零售通路，包括Selfridges百貨、Joyce、Matchesfashion.com、Harrods百貨、Bergdorf Goodman百貨等。

Mary Katrantzou為世界帶來充滿女性力量、創新且大膽的藝術氛圍。

在 2021 秋冬時裝展揭幕的全新 Versace La Greca 印花，為居家風格妝點摩登氣息。簡約奪目的希臘迴紋圖案點綴多款家品，包括柔軟的浴袍、舒適的拖鞋、絲質眼罩和優雅的家居擺設。

同時標誌性符碼也是當代設計師的重要靈感來源，Dior 女裝暨配件創意總監 Maria Grazia Chiuri 在今年推出的 Capsule 系列，以「Palms」印花圖騰為題，在穿著者的舒適度與美感間取得平衡。

印花穿搭TIPS

運用上半身聚焦的穿著模式，將印花襯衫作為整體造型重點，下身保持深色調，是春夏印花搭配的入門手法，又能展現時髦優雅的印花風格。

上身選用基本色調的印花襯衫，下身搭配今年流行的 Illuminating 亮麗黃色系褲裝，留意上窄下寬的比例配置，色塊式的聚焦眾人目光。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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