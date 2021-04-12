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戒指戴對手指招好桃花！LV鉚釘、DIOR POESY　加碼精品10款萬元選擇

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許多女孩都有同樣的疑問，戒指應該怎麼戴才不會表錯意，其實戴戒指的學問可不小，戒指戴在不同手指頭上，其背後的意義也不同，就像戴尾戒是防小人，但其實它也有斬桃花的意思，想了解左、右手十隻手指頭戒指怎麼戴，不妨往下看重點整理，加碼推薦萬元左右的精品戒指：

戒指戴法

戒指戴大拇指

大拇指被稱為帶來好運的手指，如果需要一些好運或力量，那戒指戴大拇指準沒錯，另外，戒指戴姆指也有代表權勢、地位的含意，被認為是財富跟自信的象徵。

戒指戴食指

食指代表個性開朗、活潑，是比較有想法的個體，在戀愛方面的話，食指也代表渴望愛情，戴在右手表示現在單身的意思，左手則代表未婚。

戒指戴中指

中指給人較為穩重的感覺，如果把戒指戴在左手中指代表責任感較重，戴在右手則是象徵個性溫和，有人際關係煩惱者，不妨戴在右手中指增加好人緣。如果是感情方面，左手為已經訂婚，右手則是名花有主的狀態。

戒指戴無名指

無名指是非常神聖的手指，據古埃及傳說指無名指與心臟相連，所以婚戒戴在無名指上象徵著永恆的愛，左手代表已婚，右手則是代表熱戀中的意思。

戒指戴小指

尾戒除了防小人，其實還代表著單身的意思，不過戴在左手小拇指代表不婚主義者，而右手小拇指代表不想談戀愛，所以在戴尾戒的時候要記得它從中的含意，別讓暗戀你的人誤解了。

戒指推薦

Gucci 雙G 花朵戒指

將品牌經典雙G標誌點綴上綠寶石的花朵，採用純銀仿舊的特殊效果，呈現復古且具前衛感的戒指。

LV Flower Full戒指

仔細一看，品牌特別把經典老花Monogram變成造型點綴，戴在手上就彷彿是被花朵纏繞的模樣。

LV Nanogram戒指

同樣以經典老花Monogram圖案為題，搭配刻有Louis Vuitton Logo的金屬鉚釘，適合個性、帥氣的女孩。

CELINE Knot戒指

向來以極簡風深受女孩們喜愛的CELINE，將簡單又具設計感的扭結設計作為戒指造型，結合品牌高質感的金工技術，另外，扭結有象徵永恆的意思。

CELINE Maillon Triomphe戒指

由巴黎凱旋門廣場前鎖鏈為靈感而來的Triomphe老花圖案，以重複連貫的設計出全新Triomphe戒指，不論男、女生戴都合宜。

Fendi Baguette戒指

把Fendi經典Baguette系列的Logo做成戒指，戴在手指上低調又迷人，特別的是，品牌於戒指內側刻畫上Fendi Logo及品牌發源地。

Loewe Tree戒指

運用質感大理石紋理為主題，Loewe推出U型開口的Tree戒指，特別在戒指兩側加入不對稱設計，指環處還有藤蔓交織的意象，喜歡獨特風格的你非入手不可。

Dior Poesy 玫瑰戒指

女孩們怎麼能錯過，一朵金色玫瑰花點綴酒紅色玻璃珠的Dior Poesy 玫瑰戒指，絕對是2021春夏必備的戒指選擇。

Dior 30 Montaigne 金色戒指 

擁有Dior經典「CD」標誌，是出自蒙田系列的金色戒指，運用金色鍊條為主要設計元素，展現大膽又現代的氛圍，適合個性女孩們佩戴。

Dior Poesy 愛心三環戒指 

少女心再次乍現，Dior將愛心染上酒紅色打造Dior Poesy 愛心三環戒指，別緻的線圈纏繞設計，搭配金屬啞光的色澤，氣質滿分。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 戒指, 桃花

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