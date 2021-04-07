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12星座4月幸運日出爐！天蠍貴人將出現、巨蟹感情步入婚姻期

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月初，愛情與財務收入運勢看好，可受益於過往積累的名聲與努力，然而這兩個月不乏考驗解決難題的能耐，本月講求穩中求進，集結能人好手一起整合，不必孤軍作戰，若有無法和諧共處要學著自我調節。15日金星進金牛，享受愉悅、浪漫的同時要精打細算。

12日牡羊新月到27日天蠍滿月期間，愛情、工作、合作、接案、投資等方面有令人開心的機會，對很多事都興致盎然，人際交流互動的場合頻繁，充份展現良好的判斷力與自信。不論在期盼或規劃什麼，請想好要到達怎樣的格局高度，別為了一點好處就擅用退路與更動機會。對愛保持敞開的心態，想脫單可趁本月努力一把。月底，能看開對於情份的顧忌。28日冥王進入逆行季序曲，做一個「諾不輕許，許則為之」的靠譜之人。

牡羊座

在23日火星移位前，儘量擴展份內事務與交際圈，只要時間與體力許可，多涉略、參與各類專案，跳脫平日習慣做點小探險，但不能亂無章法，誤了該完成的進度。6日收假充電完備心情大好，12日牡羊新月後，請全然投入能振奮你心的計劃並貫徹到底，即使主管或客戶撥給你的預算或支應後盾不足，設法運用累積的人脈資源成事。愛情太本位主義，需要他人推波助瀾。

金牛座

沉潛或被雜務充斥的生活差不多告一段落，11日事業順遂、人氣大漲，得以用自己的實力說話。上旬請正視擱置的個人潛能，學習掌握心理學知識，讓自己更加理解「人」的需求與行為。身為部屬，請經營向上管理的藝術，身為主管，請願意授權、給予清晰的指令與建議，不必事事躬親。15日到5月初金星入金牛，愛情發展美好中也出乎意料，滿月期間要做關係的重大決定。

雙子座 

清明祭祖假期與伴侶、家人討論積累多時的家事或遺產事宜。月初申辦重要文件、取得認證或通關事宜會因連假而延遲，還好收假之後事態發展會朝你所期待的方向進行，若已忙得分身乏術，可委託熟悉流程的專人處理。新月到月底，有許多競爭得勝的機會，靠自己堅持之餘還要仰仗團隊高度細分的合作。感情若在上旬起了不好化解的誤會，26日那周是重修舊好的時期。

巨蟹座

本月是抉擇未來的關鍵，現在的你正不安於現狀，沒來由的有種急迫感，打算試些不一樣的東西、擺脫令人傷神的流言蜚語。12日新月提供你涉足新領域的契機，遇到有趣的人事物，鼓勵你不設限，接受如此的改變。穩定發展的感情心定於彼此決定共度一生，單身者可在中旬後，多出席朋友聚會、參加同好組織的活動，23日到月底浪漫、和諧的人際交流，促成愛戀的邂逅。

獅子座

連假處理完家事後，可審視與人合作是否經得起考驗，若對方能力不錯或堪稱業界翹楚，可在本月共商借力使力共創雙贏的企劃，善用網路或群體協作的機制，開發一系列適合春季推動的案子。金星入金牛將提升你的人氣，拓寬未來發展的廣度，只要做得開心，再辛苦也能得心應手。感情雙方對未來的期待值若有落差，17日前後幾日要好好談。愛情下旬有美好的化學效應。

處女座

水星進牡羊，當前工作訓練你獨立思考的能力，可參考他人的意見但最終要由你下判斷，6日至20日期間，不畏職場的針鋒相對、酸言酸語，用實力說話，讓那些說你「沒能力」的人閉嘴，開會、小組討論時多發表個人意見，別怕它不完美，說出來才有調整的空間，這也反映在你的愛情，縱然認為「先說出口的人就輸了」，還是可透過送禮或關懷拐彎抹角地表達自己的愛意。

天秤座

是一個要有自知之明，擺正位置，強大氣場的時期，本月拿出應有的態度，權衡職場上義氣相挺的利弊，逐一攻克與你交手、應酬的人與事，有機會把豬隊友變成神助攻。12日新月期間對覇氣十足、為你擋風遮雨的對象著迷，討厭愛情裡的冒失鬼。14日注意合作、感情的突變與擦槍走火，不要驟下判斷，金星移入金牛後，讓你對人多了包容心，26日左右會確立關係的未來。

天蠍座

過了清明假期請隨著水星入牡羊提振精氣神，搞清楚對社交無感，到底是傾聽內在權威的決定，還是怕失敗、擔心無能找的藉口？11日到17日是重燃生活熱忱，正視內心掙扎及棘手事務的好時期，請勇敢承擔責任，接手新職務、多與新同事互動，主動與值得深交的人連結，月中出現的貴人有利於財務開源與能力肯定。滿月後是推動關係進展的重要時期，就怕你拉了煞車。

射手座 

10日那周很想拋下所有煩心的人情世故、家中瑣事，想法很美好但現實很骨感，鴕鳥埋沙、忽略不去管的問題與衝突上旬明顯躲不過，那麼請組織起工作的危機後援或職務代理人，建立情感的支援系統或團體，才不會超載硬扛心頭壓力。16日後緊繃局勢可理性拆解問題的癥結點，別誤信別人打的包票與任何口頭承諾。中旬後工作上認識的對象，撩人心的甜言蜜語特別動聽。

摩羯座 

月初財務吃緊必須精打細算，正巧讓你避過團購的失心瘋，本月買東西請考量物品的實用性。工作若在有限的預算下行事進度會稍微緩慢，還好本月不求個人績效的快速達標，而是團隊共同合作的結果，請集結眾人之力按照進度逐一完成目標。23日後社交應酬要有品質，別當花蝴蝶，月底擔心戀情裡的背叛和控制議題，特別黏人或時常監控對方行踪，該拿捏適度的分寸。

水瓶座

一直到中下旬重心都在籌謀個人感興趣的事，若你熟稔負責的工作、鑽研的興趣已到人們覺得值得信賴的境界，將有人介紹機會讓你的人脈網絡與身份得以拓展，本月可開課傳授經驗。若還在青澀起步或正另尋人生契機，新月後可報名收集許久相關資訊的體驗課程，增加職場競爭力。愛情只對真心人有感，若有人敢亂撩，你分分鐘讓他懷疑人生！滿月做了破斧沉舟的決定。

雙魚座 

月初有些消沉，還好連假有時間消化心中不如意，10日到14日放下自我侷限的慣性而頓悟，體驗了「關上一扇門的同時另開一扇窗」的機運，趁這期間重整個人價值觀、重新包裝個人專業能力。隨著金星入金牛會認識懂你的人，交流互動起來從容不費力，這樣的友誼可升級為戀人。17日後會有大展身手的機會，最好做足準備。22日到月底家人伴侶間太遷就會磨損耐心。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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