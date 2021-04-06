安格斯12星座一周運勢4／5-4／11　射手好人緣爆發、水瓶話多會惹事

牡羊座 3.21~4.20

太陽、金星、水星串流進入牡羊座的本命宮位，也讓本週的你生活變得更豐富！試著跳出自己的舒適圈，在工作或生活中，嘗試一個新挑戰或新目標，能為你帶來不同的體驗。只是此時工作上較易因雜事干擾而讓你忙得團團轉，容易讓你造成不少失誤。單身者感情運勢相當旺，有許多機會接近理想對象，是個人氣大開的時期。

金牛座 4.21~5.20

運勢平平發展，本週的金牛座基本上不會出什麼太麻煩的問題，只不過火星干擾下近期三天打漁兩天曬網，前頭認真半天但時間一拉長就難以持續，只會讓整體運勢扣分，凡事保有持續力才好喔！感情運勢平平，單身金牛座真正的緣份還沒到來，至於有伴侶的你，本週感情變得更加緊黏著另一半，彼此的感情增溫。

雙子座 5.21~6.20

事業上雖然沒有明顯的成長與進步，但本週的雙子座在專業面上實力的確有所增進，此時多下工夫用功很重要，只要有紮實的準備，才能讓自己更有信心，工作上嶄露頭角也不見得是難事。愛情運勢方面，已有伴侶的雙子座在兩人關係上可能會出現一些變化，需要多溝通。仍在期待戀情的，愛情成功率則不太高。

巨蟹座 6.21~7.21

雖然巨蟹座表面上持續為工作付出，任勞任怨受到大家青睞，不過本週靈魂似乎要從繁忙的工作中脫離，連假才剛結束，立刻又想醞釀著想放個長假好好休息，或乾脆轉換跑道做自己想做的事，本週對工作有點心不在焉，或許需要先釐目標再前進！與情人相處別忘了偶爾營造浪漫，一點小驚喜就能找回往日的濃情。

獅子座 7.22~8.22

獅子座有機會充份發揮自己性格中強勢的一面，透過新工作、新環境嶄露頭角，因此別過度擔心自己接下棘手的任務，遇強則強的你總能在事情中佔上風，明快的處事手腕令人眼睛一亮，表現不凡的氣勢。只是金星相位不佳，在與水星的作用之下人際、感情相對走弱，任何一點生活上的摩擦，都可能引發衝突，不可不慎。

處女座 8.23~9.22

本週的處女座彷彿強迫症上身，特別容易不自覺地折磨著身邊的人，讓原本交情不錯的朋友紛紛與你保持距離。而工作方面也不甚順利，很多安排好的事情出現措手不及的變化，如果太過緊繃，就可能因過大的得失心讓事情因錯失補救機會而失控，但如果能抱著順其自然的開放態度，反而能讓事情有另一種發展可能。

天秤座 9.23~10.22

承接上週的旺運，天秤座這週依舊精采，尤其在人際運提升之下，連帶工作也受到不少助力。此時網路上挺你的人相當多，也具有很強的影響力，可說是小小人氣王。感情上桃花朵朵，你心儀的對象也正在某個角落注視著你。唯獨健康亮起紅燈，隨便吃、頻熬夜的後果可能讓你免疫力下降，當心身體出現各種警訊。

天蠍座 10.23~11.22

雖然天蠍座是出了名的三分鐘熱度，不過在水、金、日合相的過程中，你積極正面的應對態度，將備受青睞，就算不是很有禮貌，卻能讓你在長官心中好感備增，亮眼的績效不容小覷。不過也別小看水星帶來的麻煩，感情上溝通不良導致彼此誤解甚深，如果不能把誤會即時說開，隱忍或冷戰將會讓感情受到到風寒。

射手座 11.23~12.21

就算刻意保持低調，這週的射手座也難逃離權力的核心，憑著本身特質，能在工作場合被授予重責，雖然壓力不小，新的目標卻能讓你更為振奮。人際宮位偏旺，這週的你會感覺到自己的人緣越來越好，有機會遇見許多同好，不僅和老朋友的感情歷久彌新，和新朋友也是默契超好，只不過熱衷於朋友攤的同時，可別忘了愛情！

摩羯座 12.22~1.19

摩羯座本週似乎很難開心的起來，主要是排山倒海的工作量在收假過後隨之而來，恐怕又要投入可怕的工作地獄中。金錢方面容易出現煩惱，很多平常沒有的開銷本週一筆一筆來，錢包好像破了個洞一般，再怎麼拼命賺卻還是存不住，其實儲蓄理財這事本來就要慢慢來才看得出成效，時機未成熟前，再怎麼急也急不得呀！

水瓶座 1.20~2.18

雖然大致上你的運勢表現可圈可點，工作、金錢運勢都不差，不過本週水瓶座最需要注重的就是言行舉止，雖然你總覺得你只是比別人神經大條並無惡意，但有時只是說些話熱熱場子都可能無意中傷別人。最近的你不僅容易禍從口出，也容易因為口舌是非招來麻煩，連帶生活也受到影響，不想惹出事端的話低調是最重要的。

雙魚座 2.19~3.20

溫暖的初夏陽光可讓雙魚座適時的轉換心情上的烏煙障氣，重拾開朗好心情，本週雙魚座應多給自己一點時間與空間，覺得疲累時不妨拋開過去累積已久的不愉快和壓力，到處走走逛逛，甚至至海邊泡泡水、曬曬太陽，將能幫助你快速充飽電，與其精神恍惚的工作，不如提升專注力，在職場上一次完成。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯2021/4/5-4/11星座運勢】端水大師宜上線，朋友、情人都重要

● 《美麗佳人》4月星座運勢：「摩羯座購物CP值擺首位，水瓶座破釜沉舟向前衝！」

● 【星星教授安格斯4月星座運勢】牡羊座偏財運旺請好好規劃、獅子座職場有源源不絕的創意、摩羯座感情運勢高漲請把握！