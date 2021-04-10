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韓劇女王孔曉振10大金句看人生觀　「要是每個人都那麼漂亮，多沒意思」

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1999年以電影《死亡教室2》出道的孔曉振，長達22年的演員生涯，演出多部經典電影與韓劇，精湛的演技更被封為韓國戲劇女王，然而，孔曉振不僅在戲劇圈表現亮眼，憑著自身對時尚的獨到見解，深受Burberry、Dior...精品牌的喜愛，同時受邀擔任Piaget亞太區品牌大使，加上歐逆率真、爽朗、做自己的形象，是新時代女性的表率，從10大金句細看孔曉振的人生旅途：

金句一、我覺得自己最強大時，是在鏡頭前，因為我在做自己最喜歡的事。

作為韓劇收視女王的孔曉振，演技自然沒有話說，在鏡頭前用自己的專業，擄獲無數戲迷的喜愛，同時也為她自己帶來更多力量。

金句二、我無法改變身材跟臉蛋，也不想改變，頂多在造型或髮型上下功夫，所以慢慢釋懷了，轉而把重心放在工作、演出上，嘗試不同的角色。

就連歐逆自己也明白，就以外表來說，孔曉振並非韓國典型的美女樣貌，但她並不打算為了迎合世俗的眼光而去改變自己，或放棄自己所熱愛的演戲，反而透過自身的實力來證明自己的價值。

金句三、要是每個人都那麼漂亮，多沒意思。

當面對人們對她長相有所批評時，孔曉振總是能透過那豁達的人生觀，正向地做回應。

金句四、我專注在自己能做到的，只求不後悔。

對孔曉振而言，與其浪費時間去在意別人的想法，不如好好專注在自己能力所及的工作上，讓自己不要後悔。

金句五、拍第一部電影時，我其實沒有太大的抱負，但演完後，身邊很多的朋友說我演得好，那讓我有種想要更上層樓，突破自己的感覺

其實剛開始演戲時，孔曉振也和多數演員一樣，對於這條演員之路不是太確定，但因為朋友、家人的肯定，讓她找到對演戲的熱忱、熱愛，給予她挑戰自我的決心。

金句六、要記得看事物的光明面。堅持、自律與努力是成功的關鍵，雖然成功之路常會遇到阻撓，但只要持續下去、努力不懈，就能夠實現夢想。

不僅是戲劇女王，孔曉振還是正能量女神，她看待事情都從好的方面去思考，雖然人生中會遇到不少阻撓，但唯有相信自己，才能朝著自己的夢想前進。

金句七、要對人性保有信心，懂得從細節處觀察與分析對方也很重要。持續精進自己，盡全力追求目標。勇於嘗試新事物。

雖然懂得觀察很重要，但太過於在乎他人的眼光，反而容易產生自我懷疑，真正重要的是要精進自己，盡力追求自己想做的事情，勇於嘗試新的事物。

金句八、不想因為結婚而結婚，一個人可以做很多事情。

邁入41歲的孔曉振，曾經說過不要因為世俗眼光，又或是覺得該結婚而去結婚，在漫漫長路的人生旅途中，自己一個人也能有所成就。

金句九、不是說戀愛不重要，而是成為自己的主人，才能真正活出自己的人生。

不僅是戀愛，在做任何事情時都一樣，自己要先理解自己的想法、自己的心，才能活出真正屬於自己的人生。

金句十、20歲的女孩可以盡情嘗試各種樣式，可愛又鮮豔的風格也很適合。30歲的女性正在探索自我的人生階段，要開始對有意識地挑選適合自己性格特質的珠寶。40歲或以上的妳也許可以挑重點品項來穿戴，比如一條大項鍊或是大耳環，俐落又有氣勢。

在時尚方面，孔曉振對於飾品配件更是有她獨特的見解，歐逆認為20歲的女孩可以盡情嘗試新鮮的風格，到了30歲則是要找到適合自己的風格，邁入40歲的女性，則要搭配具有亮點的配件。

 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孔曉振, 金句

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