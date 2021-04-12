毛孔粗大、粉刺人必備的酸類煥膚精華　保養加一步養成白嫩肌不是夢

保養品常運用的酸類包括了果酸、杏仁酸、乳酸、水楊酸等等，基本上都具有溫和代謝角質的能力，對於粉刺人、油肌來說很適合當成加強的機能性保養。到底使用前有哪些應該要明白的觀念、以及哪些經典款產品值得一試，看下去就知道。

為什麼要用酸類保養？

一直默默在熱賣的酸類精華，之所以受歡迎，就是因為酸類能溫和調節角質層代謝的機轉，讓毛孔不被塞住，所以能改善粉刺、毛孔等等。其實正常的角質會自然脫落，但當代謝不正常導致角質堵塞，就容易形成粉刺，甚至引發後續的毛孔粗大、長痘痘。

真的不用聽到酸類就害怕

不過，或許還是有些人以為「酸類」會溶解皮膚而害怕，但其實酸類只是藉著酸性成份中的氫離子，讓角質細胞與細胞間的接合力變差，使得老廢角質比較容易剝落。也就是藉著化學反應，加速肌膚的更新週期。

所以酸類精華並不是直接剝離皮膚，而是使用酸性物質引發化學反應，藉此促進表皮基底細胞增生，以促進代謝時間、加快角質層再生速度。

使用酸類精華的頻率

建議依肌膚反應調整使用頻率。如果是第一次使用酸類精華，可以先二天或三天使用一次，適應後再增加到每天，或維持了兩三天使用一次的頻率。而初次塗抹時，也可以先擦在臉上局部就好，確認部會敏感或刺激後再全臉使用。

經典酸類+新品推薦

AHC琥珀酸縮毛孔精華

AHC推出煥膚毛孔新品-肌膚解答精華系列，當中「40%複合琥珀酸毛孔緊緻精華」使用了最新酸類「琥珀酸」，搭配屬於第三代果酸的PHA 雙重果酸成份（1%葡萄糖酸內酯、糖酸），以及蘋果、玫瑰果萃取等等，同時加強保濕。在溫和代謝角質之餘也能調理肌膚油水平衡，使用感也很舒服水潤。

值得一提的是「琥珀酸」，屬於水溶性小分子的酸類，能夠作用在較深一點的位置，幫助煥膚之餘也可以促使肌底膨潤、由內而外緊實毛孔，是韓國近來相當受到矚目的新興保養成份。

BFFECT 10%果酸+0.5%水楊酸衍生物

屬於中濃度果酸精華液，使用含三種親水性果酸的複合成份，搭配親脂性的水楊酸衍生物，幫助調理油脂分泌與增加角質代謝，藉此代謝老廢角質、改善粗糙暗沉，很適合油性、混合性肌膚使用。

DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華

專為乾燥及敏弱肌設計，透過黃金比例的三重酸類-5%杏仁酸、2%水楊酸與1%焦葡酸，精準針對淺、中、深角質層全面作用，溫和漸進式煥膚。另外添加複方沙漠植物萃取、鎖水磁石，補水舒緩肌膚，緩解煥膚後肌膚可能產生的乾癢、脫屑不適。

寵愛之名杏仁花酸深層煥膚淨白精華21％

以20%杏仁酸搭配1%杜鵑花酸衍生物，促進老廢角質加速更新、深層淨化毛孔，特別是針對閉鎖性粉刺、肌膚出油等困擾設計。

寶拉珍選2%水楊酸精華液

研究顯示，水楊酸濃度必須在1%~2%之間，pH值介在3~4之間，才能達到最佳效果。寶拉珍選這罐擁有經衛福部許可的最高濃度「2%水楊酸」，恰到好處的pH值加上安全有效的濃度，可以溫和代謝老廢角質，深入毛孔暢通阻塞，同時水楊酸的抗菌作用，還能抑制痤瘡桿菌，加強肌膚抗痘屏障。

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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