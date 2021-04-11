台幣一萬起入手母親節禮物！Coach、Stand Studio大容量能當買菜包

辛苦的媽媽總是忙進忙出照顧著我們，再過一個月就要母親節了，你是否正思忖要送什麼給媽媽呢？準備一款實用又有質感的包包準不會出錯！本篇精選了輕奢品牌與歐美購物網站上「高貴不貴」的小眾品牌大容量包包，平均兩萬元左右就可購入，挑一款最適合的送給媽媽吧

輕奢品牌包款推薦

Coach Ergo 33單肩手袋，售價NT$23,800

Coach 的Ergo手袋，為品牌今年春夏新推出的包款。Hobo包型輪廓，Coach Ergo包包的邊緣特別經過包邊處理，讓包包更加硬挺。推薦較大的Ergo 33尺寸，超大容量很適合媽媽外出習慣攜帶很多隨身小物。

Marc Jacobs皮革迷你托特包，售價NT$19,900

超實用的The Tote Bag在今年推出新的皮革材質，厚實的皮革刻印著Marc Jacobs的logo與包包型號字樣，方正外型沒有多餘的裝飾，共有黑、燕麥白、粉跟萊姆綠4種顏色可以選擇。

歐美購物網站包款推薦

Strathberry Midi Tote托特包，售價NT$21,650起

來自蘇格蘭的Strathberry，其Midi Tote在梅根的加持下，而受到許多關注。Strathberry的Midi Tote簡約的方形輪廓，配上金色橫桿作為包包的鎖扣，另外還會附上一條揹帶，共有手提／肩背兩種不同背法。此款包包會依照不同皮革材質、拼接，價格有所不同。

Jil Sander 皮革提把帆布托特包，售價NT$15,950

帆布包可以說是最為實用的包款，Jil Sander 推出這一款巨大的帆布托特包，除了日常使用，也可以作為2-3天小旅行的外出旅行袋。Jil Sander一貫的極簡風格，在大片的帆布面料簡單的印上品牌logo，並以皮革面料製作提把與包包內袋的部分，雖說是帆布袋卻極有質感。

Little Liffner鱷魚壓紋皮革托特包，售價約NT$12,900

來自瑞典的Little Liffner，經常出現在歐美時尚部落客們的穿搭之中，不同於多數品牌，Little Liffner不會在包包外型放上品牌logo，走一個極低調的路線。品牌多以牛皮壓鱷魚紋製作包包。這一款皮革托特包，長長的提把，方便手提、肩背兩用，質感的皮革面料，不論是日常穿搭或是出席重要場合都很適合。

Stand Studio 澎澎格紋托特包，售價約NT$9,990

同樣來自北歐的Stand Studio，品牌希望可以以親民的價格，讓消費者買到四季都可輕鬆搭配的單品，因此Stand Studio的設計都不會有明顯的季節感。而Stand Studio的這一款托特包，便先被它澎潤的可愛外型所吸引，格紋的縫線增加包包的挺度，偌大的容量很適合作為亮眼的買菜購物包！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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