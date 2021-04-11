fb ig video ETtoday search mobile

台幣一萬起入手母親節禮物！Coach、Stand Studio大容量能當買菜包

>

辛苦的媽媽總是忙進忙出照顧著我們，再過一個月就要母親節了，你是否正思忖要送什麼給媽媽呢？準備一款實用又有質感的包包準不會出錯！本篇精選了輕奢品牌與歐美購物網站上「高貴不貴」的小眾品牌大容量包包，平均兩萬元左右就可購入，挑一款最適合的送給媽媽吧

輕奢品牌包款推薦

Coach Ergo 33單肩手袋，售價NT$23,800

Coach 的Ergo手袋，為品牌今年春夏新推出的包款。Hobo包型輪廓，Coach Ergo包包的邊緣特別經過包邊處理，讓包包更加硬挺。推薦較大的Ergo 33尺寸，超大容量很適合媽媽外出習慣攜帶很多隨身小物。

Marc Jacobs皮革迷你托特包，售價NT$19,900

超實用的The Tote Bag在今年推出新的皮革材質，厚實的皮革刻印著Marc Jacobs的logo與包包型號字樣，方正外型沒有多餘的裝飾，共有黑、燕麥白、粉跟萊姆綠4種顏色可以選擇。

歐美購物網站包款推薦

Strathberry Midi Tote托特包，售價NT$21,650起

來自蘇格蘭的Strathberry，其Midi Tote在梅根的加持下，而受到許多關注。Strathberry的Midi Tote簡約的方形輪廓，配上金色橫桿作為包包的鎖扣，另外還會附上一條揹帶，共有手提／肩背兩種不同背法。此款包包會依照不同皮革材質、拼接，價格有所不同。

Jil Sander 皮革提把帆布托特包，售價NT$15,950

帆布包可以說是最為實用的包款，Jil Sander 推出這一款巨大的帆布托特包，除了日常使用，也可以作為2-3天小旅行的外出旅行袋。Jil Sander一貫的極簡風格，在大片的帆布面料簡單的印上品牌logo，並以皮革面料製作提把與包包內袋的部分，雖說是帆布袋卻極有質感。

Little Liffner鱷魚壓紋皮革托特包，售價約NT$12,900

來自瑞典的Little Liffner，經常出現在歐美時尚部落客們的穿搭之中，不同於多數品牌，Little Liffner不會在包包外型放上品牌logo，走一個極低調的路線。品牌多以牛皮壓鱷魚紋製作包包。這一款皮革托特包，長長的提把，方便手提、肩背兩用，質感的皮革面料，不論是日常穿搭或是出席重要場合都很適合。

Stand Studio 澎澎格紋托特包，售價約NT$9,990

同樣來自北歐的Stand Studio，品牌希望可以以親民的價格，讓消費者買到四季都可輕鬆搭配的單品，因此Stand Studio的設計都不會有明顯的季節感。而Stand Studio的這一款托特包，便先被它澎潤的可愛外型所吸引，格紋的縫線增加包包的挺度，偌大的容量很適合作為亮眼的買菜購物包！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

簡約控注意！喬治傑生Georg Jensen最經典、最暢銷的8大好感系列推薦手錶與珠寶作品是這些…

2021全新羅馬涼鞋、編織涼鞋盤點！Dior、Gucci、Chanel、LV...超過10款春夏涼鞋推薦(持續更新

2021母親節禮物推薦清單！Coach、MJ、Jil Sander⋯輕奢＋小眾品牌大容量包包，台幣兩萬起就可收（持續更新

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 母親節, 禮物, 包包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

星巴克4／12起買一送一「連續5天」來了！　用手機滑2分鐘爽賺一杯

尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句

「每個成功男人的背後，都有一個不好惹的女人」十句DC英雄經典金句

「全球最美」伊朗女孩越長越漂亮！太常被搭訕「保鑣」每天貼身護送 清潔劑、保養品其實很花錢！只要有「5件好物」簡單自製替代品 從夢境看「愛情狀態」　夢見狗反映親密、貓咪竟代表性生活不協調 遇到感情就容易犯傻的3大「癡情」星座女！金牛不到最後不掉淚 朴信惠穿新鞋被笑是「小豬蹄」　女神帶貨前衛分趾鞋粉絲秒入坑 台南哭哭！IKEA嘉義開店「試水溫」？　台灣官方回應「很曖昧」 迪士尼「復仇者聯盟園區」終於要開了！趕快存錢疫情後必朝聖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面