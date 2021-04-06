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文青圈吹起北歐保養潮！3款小眾質感品牌　「冰島小魔瓶」老佛爺也熱愛

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北歐風在這幾年吹到保養圈，不少從冰島、瑞典而來的品牌成為關注焦點，本月新登台的Bioeffect及文青圈中好感度頗佳的Verso、Tangent…以「純淨與科學」為主打，推出質感不凡的生活保養用品，搶攻荷包。

來自冰島的國民品牌Bioeffect

本月新鮮登台的Bioeffect蓓歐菲是由三個生物家共同創立，是冰島的國民保養品牌，其第一夫人常用它做為國禮相贈，老佛爺卡爾．拉格斐還曾在採訪中透露對明星商品「冰島小魔瓶」和「子彈瓶」的熱愛。

Bioeffect蓓歐菲採用生物科技將大麥植物EGF純化重組，提高其濃度和活性後，再將全新大麥植物EGF再度植入大麥籽中，種植於地熱溫室內，以火山浮石及冰島泉水進行水培，最後提取最純淨、高活性的大麥植物EGF。 

「冰島小魔瓶」老佛爺抗老最愛

品牌明星品「冰島小魔瓶」Bioeffect益肌煥顏修護精華露，只含有必要且簡單的７種成份，即可增加肌膚光澤、減緩老化，是全效型精華露；「子彈瓶」Bioeffect30天密集珍萃精華露，則含有３種活性因子，密集使用能對抗紋路改善膚質，都是老佛爺的最愛。

瑞典視黃醇保養專家VERSO

來自瑞典的VERSO，在網路上一直有不少支持者，究其原因在於品牌有一個厲害的明星成份「RETINOL 8」，被證明其效果是傳統視黃醇（維生素A衍生物）的八倍，A酸刺激性卻降低了一半，能更加溫和的作用，持續改善膚。

有意思的是VERSO全系列產品，都是以保養功能、步驟區分類別，再以數字來命名，產品印上反轉的數字，代表反轉膚齡，顛覆了一般保養品的使用邏輯。

國外美容大賞常勝軍

品牌明星商品則是在國外履獲美容大賞的「Verso VERSO N4超激煥采保濕精萃」及「Verso VERSO N4超激逆齡賦活精華乳」。前者產品中的北歐配方燕麥脂，可抵抗由乾燥引起的刺激，菸鹼胺可增強皮膚屏障；後者含高濃度Retinol 8 及胺基酸和胜肽，使新肌膚煥發活力更加年輕。 

瑞典頂級洗護品牌TANGENTGC

另一個瑞典的頂級洗護品牌TANGENTGC，其品牌哲學是以愛護自然與惜物為宗旨，頗受文青們喜愛。品牌創始人的祖父早期是位煙囪清潔工，雖然沒有豐碩收入，卻堅持穿著紳士剪裁的服飾，創始人小時候更常見祖父對自己衣物的愛護，不但沒有隨著時間流逝，讓東西過時損耗，反而在悉心呵護下，展現出可貴的生活品味，TANGENTGC也因此而萌生。

純淨且專業的洗衣精

TANGENT 意為切線函數，象徵自然與極簡的主義，其商品也都體現了此意涵，明星商品則為洗衣精、沐浴乳、護手霜。「暖心」羊毛羊絨洗衣精，是專為毛料衣物設計，溫和的潔凈配方，能保持毛料針織的透氣性能與輕盈觸感。 適用於喀什米爾、羊毛、羊絨等面料，以木質調麝香為基底的楓糖香氣，伴隨栗子和奶油的圓潤尾調，散發出毛衣剛洗完的柔軟感。

網紅級護手霜既美又好用

香水護手霜的極簡鋁管包裝，是網美們的最愛，可以說是怎麼拍怎麼美！不光外表討喜，富含天然乳木果油、庫拉索蘆薈葉提取物、橄欖油、椰子油等多種植物油脂，能深度滋潤，質地輕盈不粘膩。每支產品都有其獨特療癒的香味，選自法國全天然成份與最高香水等級香精。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

文青最愛北歐保養潮！Bioeffect、Tangent、Vsrso盤點來自冰島、瑞典的小眾質感品牌，連老佛爺也愛不釋手

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 保養

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