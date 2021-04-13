慵懶感短髮超受歡迎！韓國再瘋「皺褶燙」自然露出脖頸線條顯臉小

近期蓬鬆、輕盈、具有慵懶感的髮型大受歡迎，就連短髮也不例外，今天介紹韓國近期流行的「Ruffle Perm皺褶燙」，不規則的短髮捲度非常顯臉小，是非常自然且討喜的捲髮造型。

中大捲度

看到這個捲度時，第一時間想到了先前秋冬介紹過的蜜桃捲，但Ruffle Perm的捲度明顯偏大，波紋並不是整齊一致、完全平行的捲度，而是較為錯落、鬆散的，髮尾不一定是向內或向外，端看喜好和髮性決定都可以。

不規則活潑感

不規則錯落的捲度，可以營造出慵懶並帶點活潑的氛圍。Ruffle Perm 會受到韓妞們喜愛其中一個很大的原因，就是因為不規則的髮絲，相對於整齊的波紋來說較好整理，不論是喜歡乾爽、霧面營造蓬鬆感，或是想要運用一些造型品製造髮束感都很適合，髮型師也推薦可以綁半頭或低馬尾。

短髮不同髮長示範

從極短髮、耳下五公分到脖子的範圍，都會被稱作是短髮，但同樣的Ruffle Perm，隨著長度的不同也會呈現不一樣的感覺。若是男孩感的極短髮，就會有點類似棉花捲；耳下的長度則是活潑中帶點復古；再長一些的話，慵懶的氛圍就會更明顯。韓國髮型師也建議這款捲髮的長度最好可以露出鎖骨、脖頸的線條，鬆軟的捲度可以讓人看起來更親和，修飾下顎、嘴邊肉的效果也很不錯。

瀏海搭配示範

這款捲髮若想要搭配瀏海，會建議選擇有空隙感的造型，不論是八字瀏海或是氧氣瀏海，都很適合搭配電棒夾出捲度或一起燙捲都行，反之若是直的齊瀏海，反而會破壞Ruffle Perm自然的感覺。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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