「帶貨女王」孫芸芸公開最愛卡通人物　「不需活在別人定義幸福之中」

許久不見Aimee，還是一樣地優雅有禮，一身樸素打扮，儘管脂粉未施，卻掩蓋不了她神清氣爽的細緻臉蛋，讓人內心不由自主地 Murmur 著，歲月好不公平！以「永續與環保」作為本月主題，她化身為現世絕境中尋找生機的勇敢女神，吹著強風的長髮加上充滿力道的眼神，宣揚著Stay Strong精神並珍愛地球的迫切性。她說：「完全沒有嘗試過這種拍攝風格，從妝髮到場景都是非常新鮮的，很喜歡。」她的話語裡總是帶著嬌羞的真誠，土象星座的性格，像是鄰家的大姐姐般，給人一種沒有距離的舒適感。

身為珠寶設計師，自有品牌「YUN YUN SUN」2006年成立至今，在不同時期推出的系列作品都讓人印象深刻，而「回歸自然」是融合她生活態度與喜好的大乘，全新系列作品「GALENA」的誕生，則是身在疫情時代中，內心對於衝破困境的渴望，她說：「我認為所有東西最根本就是大自然，自然中的事物總是吸引我注意，像是石頭、樹木紋路等等，會特別去觀察它們並且記錄下來。」Aimee去年在設計新系列時正逢疫情爆發，在這樣的處境下，用作品與自然對話，延伸出回歸與共存的深刻意義。 除此之外，每樣單品都以自然礦物命名，系列中也大量使用蛇鏈，取蛇類蛻皮的特性，象徵的不斷蛻變的美好，「這系列也用了很多水鑽，對我來說，閃閃發光的東西就很有希望的感覺，希望可以為大家帶來這樣的感受。」Aimee笑著說。

持續為地球做好事

在「回歸自然」的基礎上，「永續與環保」對於 Aimee 來說不只是口號，而是養成在生活中的習慣，為地球做件好事，執行並不難，而是有沒有真的開始，她說：「我認為『節約』就是最基本的開始，節省用水用電就是日常很直接就能達到效果的事。另外還有減少塑膠袋的使用，出門我都會自己帶大包包，能塞就盡量塞。」

除此之外，在購物選擇上，Aimee也有自己遵循的環保概念，她繼續說：「我也越來越不喜歡買太多用不到的東西，回頭看看自己會留下的東西，幾乎都很是基本的款式，像是黑色、駝色、白色等等，無論是衣服或是包包，就一直重複在使用這些東西，我的衣櫃裡有很多都是超過十年以上都還在用的單品，只要抓住基本的原則，都還是能變化出新的感覺，不但環保、也能展現自己的個人特質與品味。」減法的原則，是不增加新的累贅，並在原有的事物上進行各種革新的可能，透過 Aimee 所傳遞的Life Style，那種輕盈感，或許是許多人心之所向的境界吧！

「節約」是環保與永續的最根本，在舊的事物上有所革新，展現出個人的品味與氣質。

環保要內外兼具

外在關注「永續與環保」，是人類之於環境的大哉問，而向內在探鑽，似乎也是人人都得面對課題，內在的「永續與環保」又該如何實踐與進行？端看 Aimee 的極佳狀態，在不同時期展現出不同的美，人人都想問，她又是怎樣做到自我的「永續經營」？Aimee 笑著說：「每個人對於美的標準不太一樣，不太能以偏概全地告訴大家，而真的要說的話，我深深相信，當你懂得愛自己、照護自己的身體時，自然就會把自己維持好，我覺得那是自己給自己的禮物，並不是為了要給誰看。」

熱愛健身以及瑜珈，最近常常和教練一起爬山，「體內環保」可說是做得相當充足？她繼續說：「以前我真的是個很懶的人，很不喜歡運動，但是有時候覺得自己身材比較鬆懈的時候，就得給自己鍛鍊上的目標。其實我有懼高症，很不喜歡爬山，每次在山下就很想放棄回家，但都被教練拖上去，等到真的站上山頭後，卻又很有成就感，對於恐懼又克服了一點點。健身和瑜珈是比較固定的行程，每周一至兩次，有時候多一點，一個禮拜三到四次，長期保持下來就會很有感覺。」

當你懂得愛自己時，自然會把自己維持好，不是為了給誰看，而是給自己的禮物。

昨日轉眼20年

或許是內外「永續與環保」並行的緣故，20年光陰彷彿昨日一般，年齡在她的生理與心理狀態上不增反減。IG上與女兒的合照，過去抱在手上哄的，如今已是勾肩搭背的好閨密，女兒逐漸亭亭玉立成為一位大人，在孩子身上得到的領悟，這些年也讓她充滿著為人母的自信，她說：「很年輕就有了自己的家庭，當時的自己也像小朋友一般，和孩子們一起成長、一起學習的感覺真的很好，不清楚的事情就去問、去了解，他們在我身上學東西，同時我也在他們身上學到很多，我覺得人不能停止學習。」

說到互相學習，女兒 Trinity 也經常在社群媒體上分享自己的日常保養、妝容以及穿搭，媽媽是時尚與品味的代表，女兒自然也是從小就訓練有素，關於這點 Aimee 笑著說：「小時候我會陪她玩搭配和顏色的遊戲，但其實沒有特別培養所謂『品味』這塊，我認為每個人都應該有自己的看法與想法，每個人都是特別的存在，因此這沒有標準答案。相較於華麗或昂貴的東西，我更注意質感跟細節，他們每天生活在這樣的環境中，就會變成很自然而然的觀念。」

和孩子們一起成長、一起學習是一件很幸福的事，人不能停止學習。

幸福是自找的

人生至此有一半時間都奉獻給了家庭，我們難免要問，維持幸福家庭與婚姻究竟有什麼訣竅？Aimee說：「我認為真正能夠維繫家人或伴侶間的關係，是由很多小事情累積起來的，反而不是靠單一事件去完成，要靠彼此一起經營，願意為對方付出， 當彼此的soulmate，更重要的是要懂得珍惜，還有撒嬌跟保持可愛。」

維持家庭需要用心照顧與良好溝通，彼此共同經營，這樣才完整。

如果要給自己人生打幸福或完美指數，現在的 Aimee 又會給自己幾分呢？她說：「我覺得這世界上沒有什麼東西是完美的，每個人追求的東西不同，認知也會不同。比起完美或幸福，我會說不完美的人生才是完整的，因為你會碰到很多事情，每個時期都會有不同的想法與成長，所以你必需去進步，去讓自己更好，這是一個過程。我常常這樣認為，人生的故事是靠自己寫出來的，要去找到讓自己快樂的方法，成為自己的主人，不需活在別人定義幸福之中。」

婚姻中浪漫與驚喜固然重要，但更要付出與珍惜，當彼此的soulmate，每天都要撒嬌和保持可愛。

人生的故事是靠自己寫出來的，不需活在別人定義的幸福之中。

認真做好每件事

疫情時代不能像過去到處飛，想去哪就去哪，也讓 Aimee 有所感觸，她說：「過去根本不會想到會有這種狀況。但因為疫情反而更珍惜身邊的人事物。之前常常跟家人去澳洲，那是一個磁場很乾淨，能好好充電的地方，有點像是心靈綠洲，就算不做什麼都很好，等到穩定些後，第一個就是去澳洲吧！」

用「認真做好每件事」寫成自己的座右銘，人氣珠寶設計師、完美嬌妻、好手藝母親，每一個身份放在她身上，都是如此的適切與安穩，「世界上沒有不勞而獲的事，對於喜歡的事情，就要保持熱情，有熱情就會把事情做好，在有興趣的事情上找到成就感，那會是一件讓人開心的事情。」Aimee說。之於生命中的，她的幸福與自信、她的熱情與美麗，將會永續地進行下去。

世界上沒有不勞而獲的事，對於喜歡的事情，就要保持熱情，在有興趣的事情上找到成就感。

**OffThe Record**

用細節堆積完美人生

4月號封面人物孫芸芸，在攝影機鏡頭前表現的姿態，連結在她人生中的，是結合事業、家庭以及自我，三位一體的熱情魅力。永續創造自己的幸福能量，在美麗的外表下，更多了堅強且無畏的底蘊。

每天都會做的環保小事情是？

不用免洗餐具，出門自己帶購物袋，我也會這樣告訴孩子們，養成習慣成為生活的一部分。

如果能和一個卡通人物共度一天，會選擇和誰一起度過？

蠟筆小新，從小就很喜歡蠟筆小新，就覺得他的個性很有趣，搞不好會和他一起做誇張的動作，應該從早到晚都笑得很開心吧！

最無法拒絕的一句話是？

可能是「拜託啦」，通常只要我聽到這句話，就會點頭說好，這個真的很難拒絕。

近期感到最溫暖與開心的一件事情是？

疫情的關係，讓我有很多時間和家人一起相處，多了很多時間在他們身上，讓人非常開心。

孩子們最近做過讓自己感動的事情是？

很多耶，每天都會有一些，不會是那種很具體的大事件。對我來說，每分每秒都有不同細節，當這些東西累積起來，就會成為一種幸福的氛圍！

送給同年齡的女性的一句話？

除了多照顧自己的身體外，心理健康也是相當重要的，多聽聽自己的聲音，珍惜身邊所有的人事物。

2021年給自己的新目標？

持續把自己做好，不一定要去做新的東西，維持原來的基礎也是很重的，期待自己可以在這之中找到平衡，並且保持下去。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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