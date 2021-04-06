女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去

▲舒淇白髮惹議，她本人坦然接受變老事實。（圖／翻攝自舒淇FB、林熙蕾IG，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

到了一定的年紀，冒出白髮是必然，連女神舒淇也不例外，先前她出席林熙蕾女兒生日派對，合照一曝光卻讓人把目光放在她的白髮，以往現身總是一頭烏黑秀髮的她，如今卻佈滿白髮，讓網友大嘆她真的老了。

▲舒淇崇尚自然養生，對於白髮毫不避諱。

事實上今年44歲的舒淇，膚質一直在高標之上，除了肌膚過身受敏所苦，私下的她素顏也禁得起考驗，可說是相當凍齡。但網友對待女星一向用嚴厲眼光，她私下的白髮生活照，對比以往女神姿態，的確是有落差，但也有粉絲跳出力挺：誰不會老去呢？

▲20年前的舒淇和現在差別並不大。

保養崇尚自然的她，從不靠激烈手法來傷害肌膚，她相信持之以恆的保養就健康飲食，短時間不會有明顯效果，長時間的累積就是她凍齡秘方。她並不擔心變老，而是想著如何和成熟共處，她曾公開表示，看一個年輕的女人並非看她現在是否美麗，而是試想20年後的她維持得如何。

▲舒淇笑稱白髮為「智慧」．

也因如此，她毫不在意自己露出的白髮，更坦然接受變老的事實，其實早在多年前她就在社群平台PO出她長了白髮的照片，為此媒體也抓準機會問了她老公馮德倫，為什麼舒淇不染白髮，是否在為了生孩子做準備？早已一頭白髮的馮德倫笑答：「我白髮更多啦！」對此舒淇也發文表示：「請你們漸漸地看我老去」，豁達的態度獲得網友們一致讚許。

►「喝多少茶就補多少水」6個喝水觀念快學，讓你變瘦又變美！