fb ig video ETtoday search mobile

楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了

>

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

34歲大陸女星楊冪先前雖捲入「新疆棉事件」，但火速切割adidas代言人一職，立場鮮明，工作仍是滿檔。3日她出席公開活動，換上一身紫色平口羽毛裙亮相，仙氣十足絲毫不受風波影響，並秀出傲人纖腰與直角肩，引得網友大讚：「美翻了。」

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪3日緊接著出席公開活動，換上高訂品牌Antonio Grimaldi淡紫色平口羽毛裝。（圖／翻攝自微博）

楊冪近期終止與adidas的全部合作，但一線女星地位完全不受影響，3日緊接著出席公開活動，楊冪換上一身高訂品牌Antonio Grimaldi淡紫色平口羽毛裝，可見時尚資源仍是出眾。衣著以平口剪裁露出白皙肌膚，楊冪纖細鎖骨線條與直角肩一覽無遺，再運用遍佈裙身的羽毛點綴，層層流蘇材質豐富視覺效果，在行走之餘也翩翩起舞，增添不少仙氣。

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪尺度大開，胸前透視細節十分火辣 。（圖／翻攝自微博）

而裙身完美包覆她的顯瘦體態，勾勒出S曲線，仔細看楊冪胸前的平口紗質產生了透視效果，讓美胸若隱若現，簡直逼人。並且畫面曝光後，網友也一面倒大讚楊冪，認為造型仙氣十足，「身材絕了」、「楊冪顏值還是無可挑剔。」

►歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

►楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲

關鍵字：

楊冪, 女星, 造型, 新疆, 棉花, Antonio Grimaldi

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找

2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找

超夢幻「透明珍奶手袋」爆紅！　飲料隨身帶走、不佔空間吃貨必備

超夢幻「透明珍奶手袋」爆紅！　飲料隨身帶走、不佔空間吃貨必備

IU「真實身高」驚呆眾人　親授「九頭身」拍攝技巧，完全零修圖

IU「真實身高」驚呆眾人　親授「九頭身」拍攝技巧，完全零修圖

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴 「作為失敗的典型你太成功了」　必學「不帶髒字罵人法」以幽默神回嗆 日本人逛IKEA必買的「隱藏版好物」！99元小時鐘、保鮮袋6款別錯過 國外超準「在哪迷路」心理測驗　秒測出讓你「感到孤獨的原因」 楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲 全智賢完美KO「災難五分褲」！「超細大腿」再貼身也沒在怕 楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面