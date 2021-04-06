楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了

▲楊冪 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

34歲大陸女星楊冪先前雖捲入「新疆棉事件」，但火速切割adidas代言人一職，立場鮮明，工作仍是滿檔。3日她出席公開活動，換上一身紫色平口羽毛裙亮相，仙氣十足絲毫不受風波影響，並秀出傲人纖腰與直角肩，引得網友大讚：「美翻了。」

▲楊冪3日緊接著出席公開活動，換上高訂品牌Antonio Grimaldi淡紫色平口羽毛裝。（圖／翻攝自微博）

楊冪近期終止與adidas的全部合作，但一線女星地位完全不受影響，3日緊接著出席公開活動，楊冪換上一身高訂品牌Antonio Grimaldi淡紫色平口羽毛裝，可見時尚資源仍是出眾。衣著以平口剪裁露出白皙肌膚，楊冪纖細鎖骨線條與直角肩一覽無遺，再運用遍佈裙身的羽毛點綴，層層流蘇材質豐富視覺效果，在行走之餘也翩翩起舞，增添不少仙氣。

▲楊冪尺度大開，胸前透視細節十分火辣 。（圖／翻攝自微博）

而裙身完美包覆她的顯瘦體態，勾勒出S曲線，仔細看楊冪胸前的平口紗質產生了透視效果，讓美胸若隱若現，簡直逼人。並且畫面曝光後，網友也一面倒大讚楊冪，認為造型仙氣十足，「身材絕了」、「楊冪顏值還是無可挑剔。」

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