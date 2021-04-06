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Jennie富千金全套香奈兒賞花　腰一彎「邪惡視角」耍性感

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▲▼ Jennie 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲Jennie穿香奈兒2021春夏粉色開襟衫129,300元，彎腰微露性感。（圖／翻攝jennierubyjane，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團Blackpink成員Jennie出門賞櫻，連穿搭都相當講究，雖然是一身休閒，其實從配件到服裝都是粉紅色的香奈兒（CHANEL）新品，不負她「人間香奈兒」的響亮封號，特別是她所穿的春夏系列粉紅開襟衫，她隨興敞開兩顆扣子，腰一彎露出黑色內搭，高明展露微性感模樣。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲Jennie一身休閒不忘搭配香奈兒珠寶Coco Crush系列戒指。

媽媽是娛樂公司CEO，Jennie是被捧在手掌心的富家千金，2018年因被韓國香奈兒選為大使，且經常分享品牌穿搭，因此被封為「人間香奈兒」，巧的是與她交往中的巨星GD也與香奈兒友好，更添話題性。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）▲▼ Jennie 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲香奈兒要價11,200元的蝴蝶結髮飾成為Jennie的手環（左），她同時背香奈兒粉紅後背包。
 

這回Jennie賞花也經過精心打扮，身穿香奈兒129,300元的春夏系列粉色開襟衫搭配丹寧褲，同時戴粉紅帽與香奈兒粉色背包，手上也沒空著，腕上的黑白大蝴蝶結是香奈兒上萬元的髮圈、指間則混搭Coco Crush系列戒指，與她口中如「粉紅爆米花」的盛開櫻花合影，張張都是冒粉紅泡泡的美照。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲Jennie曾穿過相同設計概念的2021春夏香奈兒粉色洋裝，200,200元。

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關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒

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