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8種「過期美妝品」隱藏小妙用！卸妝水去油污、洗面乳變衣領精

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▲▼8種過期美妝品妙用法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲美妝品過期先別丟，還有許多省錢小妙用。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

女生們的美妝品永遠不嫌多，彩妝一出限量新色新包裝就要買，每到折扣季就要趕緊囤貨愛用的保養品，常常一不小心就有化妝保養品放到過期或過了開封保質期不敢用，但過期的美妝品先別丟！不少美妝品就算過期了都還有再利用的隱藏妙用，有的能輕鬆除去油污，也有的能當「衣領精」、皮革保養用，快把以下8種美妝品的隱藏用法學起來，變身生活智慧王讓你花錢買的美妝品發揮最後功用。

＃卸妝水

過期的卸妝水雖然不能擦臉，卻是去油污神器，像是廚房瓦斯爐、牆壁上難以去除的油污，只要用抹布或紙巾沾取過期卸妝水直接擦拭，就能很輕鬆去除油污，擦拭乾淨，還能拿來洗刷具。

▲▼8種過期美妝品妙用法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃面膜

面膜過期了捨不得丟，有些人會拿來當作手膜腳膜使用，除了敷手敷腳，過期的面膜還可以拿來擦拭木質傢俱，可以讓木質傢俱變亮，看起來還更有質感。

＃化妝水

過期的化妝水，尤其是保濕滋潤型的，可以倒在水盆裡加點溫水拿來泡手或泡腳，平常容易乾荒粗糙的手腳就會立刻變得又軟又嫩。

▲▼8種過期美妝品妙用法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃洗面乳

過期的洗面乳用途還有很多，不僅可以拿來當作洗手乳使用，也能用來清洗化妝刷，還能拿來洗發黃的衣領、袖口，有用過的網友大讚效果跟衣領精有得比。

＃唇膏

女生的唇膏永遠用不完，可以說是最容易放到過期的美妝品，而過期的唇膏有一個很好用的妙用，可以讓飾品煥然一新！女生的戒指、耳環或項鍊這些小飾品，都很容易氧化，這時候只要拿過期的口紅先塗抹在化妝棉上，再拿去擦拭氧化的飾品，就能輕鬆擦掉表層氧化鐵鏽，而且不只是對銀飾品有用，對合金飾品的氧化、發綠也很有效。

▲▼8種過期美妝品妙用法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃乳液或乳霜

乳液或乳霜過期了應該很多人都會拿來當作身體乳用，除了這個用法外，還可以用來擦拭皮包、皮鞋、皮夾等皮件，用來保養護理皮件，避免皮質乾燥裂開，皮革表現也會更有光澤。

此外，過期的乳液乳霜還有一種隱藏版用法，可以取適量在化妝棉上將指甲包起來，包個10～15分鐘，就像是為手指指甲敷面膜的概念，能幫助滋養指甲，讓指甲更有光澤，也能減少倒刺。

＃肥皂或沐浴精

過期的肥皂和沐浴精可以用來擦玻璃和鏡子，不僅能擦得很乾淨還能幫助預防起霧。

▲▼8種過期美妝品妙用法 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃護唇膏

過期護唇膏還有多種用途，像是在噴香水前先塗抹一下護唇膏，護唇膏的潤澤可來幫助延長香水的留香時間；再來，有些鞋子很容易磨腳，可以用不要的護唇膏塗抹在腳後跟、腳趾外側或是會被磨到的局部，潤滑效果會讓磨腳降低許多。

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關鍵字：

美妝, 美妝品, 保養品, 彩妝品, 過期, 保質期, 妙用, 用法, 隱藏用法, 省錢

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