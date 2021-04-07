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網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲戀愛中最搶手的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

雖然說談戀愛要看緣分，但不得不說有些星座就是特別搶手，而且是眾所周知追求者眾多，就連有了另一半，都還可能有許多人在排隊癡癡守候，所以現在就來看看「戀愛中最搶手的星座Top 3 」，上榜的根本沒有空窗期！

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 射手座

大家都知道射手座根本不缺異性朋友，沒有「純友誼」一說，朋友或許就處於曖昧階段，很有可能結束一段感情又立刻開始下一段，讓外人霧裡看花。而且射手特別的地方就在於，他們的魅力尤其在異性面前特別能施展，總是讓自己維持完美的一面，對於朋友或是戀人都是一樣，所以無論是否單身都很搶手。

Top 2 天蠍座

天蠍座越是神秘越吸引人接近，這其實也是感情能夠長久維繫的理由之一，總是讓人摸不透，所以更具有挑戰，而且只要一接近天蠍，就會讓人有想要了解他們的衝動。當然，天蠍也不是省油的燈，永遠不會被另一半吃死死，流露出強者的氣質，在感情中很少失敗，不留戀感情，反而更讓人留戀。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 處女座

處女座總是以一種成功者的姿態在審視感情，可以發現處女身邊不缺追求者，他們很清楚自己什麼才是適合自己，就算不適合，也不會狠心拒絕對方，留著朋友關係繼續相處，是典型「分手後還能當朋友」的星座，這也讓外界感覺處女很完美沒有任何缺點，其實了解處女才知道，他們是為了尋找下一個目標。

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關鍵字：

星座, 運勢, 戀愛, 結婚, 天蠍座, 射手座, 處女座

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