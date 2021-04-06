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劉冠廷冷笑話被陳庭妮「封嘴」處理　還被加碼爆料「誇張事蹟」

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記者王則絲／台北報導

藝人陳庭妮、劉冠廷主演新劇《火神的眼淚》將在5月1日開播，今日一同現身COACH限定客製化刺繡活動，兩人展現超強默契，竟做出相似度高達九成的刺繡T恤。訪問中劉冠廷突如其來的「冷笑話」讓陳庭妮直接「封嘴」處理：「不好笑！」陳庭妮更加碼爆料誇張事蹟，出門帶水不稀奇，但是劉冠廷去哪都要帶「兩公升的水」。

▲陳庭妮、劉冠廷出席COACH活動 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮、劉冠廷合作新劇即將開播。（圖／品牌提供）

陳庭妮穿著繽紛可愛的洋裝搭配刺繡風衣現身，劉冠廷則是演繹了「穿粉色的男人最帥」，選穿粉色針織衫與丹寧外套，與陳庭妮手上的Ergo手袋相呼應。

今日陳庭妮與劉冠廷搶先為大家示範體驗COACH推出的限定客製化刺繡服務，只要購買指定店內提供的限量T恤，就可以獲得刺繡工藝師的手工刺繡服務，無論要刺什麼顏色、要繡多少筆畫、幾個字都可以，還有10個小圖案可以選擇，完全不限制位置。

▲陳庭妮、劉冠廷出席COACH活動 。（圖／品牌提供）

▲刺繡工藝師駐店地點：漢神巨蛋：4/17～4/18、台中新光三越：5/1～5/2、台北新光三越信義新天地A8：5/8～5/9。（圖／品牌提供）

巧合的是，陳庭妮與劉冠廷各自訂製的刺繡T恤竟幾乎一模一樣！兩人都把彩虹圖案刺繡在右邊肩膀上方，分別代表著希望、雨過天晴等意象，而左下角部分則都寫上了英文名字，「我發誓我們真的沒有講好！」意外展現超驚人的默契。

▲陳庭妮、劉冠廷出席COACH活動 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮寫上名字縮寫AC(Annie Chen)和一個熊熊，劉冠廷則簡單寫上BOB LIU。（圖／品牌提供）

看到陳庭妮繡的「AC」，劉冠廷竟無厘頭搶話說道：「你沒事繡一個『交流電』做什麼？」（AC為交流電簡寫）突如其來的冷笑話讓陳庭妮無言外加白眼，所以在提到如果要幫劉冠廷做一件刺繡T恤時，陳庭妮就提議：「可能是一個嘴唇吧，上面再請工匠刺一個叉叉，表示：『不好笑！』」將劉冠廷直接「封嘴」處理。

▲陳庭妮、劉冠廷。（圖／記者王則絲攝）

▲劉冠廷講冷笑話被陳庭妮白眼，兩人互動超逗趣。（圖／記者王則絲攝）

不只如此，接著換陳庭妮發威，當劉冠廷在回答包包裡裝什麼的問題：「錢包、手機、鑰匙，我還會帶水。」陳庭妮馬上補充：「兩公升（的水）。」更不給他澄清的機會，加碼補刀：「我們是去各大百貨公司！裡面都有飲水機，而且他很怕自己沒有水，喝了五分之一就要馬上裝滿。」除了兩公升的水之外，劉冠廷還會帶一瓶咖啡、按摩球還有一本從來不會打開的書，著實是一般人不會做的誇張事蹟。

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關鍵字：

陳庭妮, 妮妮, 劉冠廷, COACH, 刺繡, 客製化, 訂製, 火神的眼淚, 冷笑話

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