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國劇臉譜變身百萬華美珠寶　獨一無二呼應舞台傳奇

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▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）

▲表演藝術家魏海敏佩戴JHENG JEWELLERY藍寶石孔賽石臉譜，象徵兩者因戲曲藝術迸出火花。（圖／JHENG提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣百年金工世家、珠寶品牌JHENG JEWELLERY，今於國家戲劇院舉辦《千年此刻》JHENG JEWELLERY藝術特展開幕活動，邀請將於國家兩廳院台灣國際藝術節年度大作《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》登台的國寶級藝術家、京劇梅派傳人魏海敏站台，她佩戴品牌極具特色的藍寶石孔賽石臉譜墜飾，完美呼應她締造的舞台傳奇。

▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）

▲模特兒展演JHENG紅寶石鑽石項鍊與月光石翡翠臉譜墜飾。

▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）

▲JHENG月光石翡翠臉譜墜飾（左）1,540,000元，墨翠臉譜墜飾1,254,000元。
 

《千年此刻》JHENG JEWELLERY 藝術特展與形象攝影作品，均透過劇中六大經典名角與第七個角色魏海敏，凸顯品牌年度創作的新風貌，招牌的國劇臉譜系列以宛如鏡面的臉譜主石，包括綠翡翠、紫翡、墨翠等，旁襯彩寶珠飾構成華美墜飾，再對照魏海敏曾演出的《穆桂英掛帥》、《樓蘭女》等文物，讓參觀者大飽眼福。

▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）

▲JHENG蛋白石紫翡臉譜墜飾（左）990,000元，藍寶石孔賽石臉譜墜飾2,596,000元。

▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）

▲JHENG紅寶石鑽石項鍊（左）7,700,000元，漸層剛玉翡翠戒指1,144,000元。
 

東方味設計也是華人珠寶品牌Qeelin所擅長，經典作品Wulu系列便是以象徵福氣的葫蘆為輪廓，搭配鑲嵌不同寶石展現葫蘆之美，今年春天推出多款翡翠設計，一抹綠意展現春日的盎然生機，可單戴亦可與既有的珍珠母貝或其他彩寶的葫蘆珠寶疊搭，創造豐富的層次感。

▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Qeelin為Wulu系列創造綠意盎然的新款珠寶。（圖／Qeelin提供，以下同）

▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）▲▼ JHENG,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽翡翠小型戒指（左）95,000元，18K玫瑰金鑲鑽及翡翠項鍊77,000元。

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關鍵字：

JHENG, 魏海敏, Qeelin

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