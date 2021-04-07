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辛芷蕾開深V「裡面沒穿」網暴動：身材太絕　撞衫「零辣度」金高銀

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記者王蓁蓁 / 綜合報導　

中國女星辛芷蕾在時尚芭莎年度派對上，一身白色CHANEL（香奈兒）褲裝，胸前深V令畫面惹火指數破表，一抹優雅的奶茶色口紅點綴妝容，水潤光澤感讓她招牌的豐唇瞬間散發性感韻味，她更用同套褲裝躍上雜誌《紅秀GRAZIA》封面，不過巧合的是，金高銀早在IG上Po出同款造型，但辣度竟然是「零」，兩人風格迥異跨海撞衫，引起網友一片熱議。

▲辛芷蕾、金高銀 。（圖／翻攝微博）

▲辛芷蕾、金高銀 。（圖／翻攝微博）

▲辛芷蕾一身白色CHANEL褲裝惹火性感。（圖 / 翻攝微博辛芷蕾工作室）

過去在《如懿傳》中以美豔動人但心機深沉的「嘉貴妃」一角備受矚目的辛芷蕾，穿上CHANEL 2021春夏系列褲裝，運用寬褲營造修長身線，拉出逆天長腿，經典的CHANEL黑白配色，讓她整體遊走在高級感與率性之間，直逼肚臍的深V剪裁令人無法忽視，胸前性感的線條若隱若現，惹人無限遐想，粉絲們鼻血狂噴直呼「身材簡直絕了」、「這我女神」、「行走的畫報」。

不同於派對上華麗高調的妝感，辛芷蕾為雜誌《紅秀GRAZIA》拍照時，將一頭秀髮梳成乖巧直髮，綴在頭上的絕美「雙C」真絲髮飾，則散發高雅氣質，成為造型的點睛之筆。

▲辛芷蕾、金高銀 。（圖／翻攝微博）

▲金高銀在IG上曬出同款褲裝生圖。（圖 / 翻攝IG@ggonekim）

其實韓女星金高銀早在上個月，就在社群曬出同款褲裝生圖側拍，不同與辛芷蕾大膽「裡面沒穿」露出大片的雪白肌膚，金高銀內搭白色高領，完全不走性感路線，而是一如往常地優雅率性，展現溫柔小姊姊形象，一套衣服兩種詮釋，還真的是「要不要加辣，隨妳」！

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關鍵字：

嘉貴妃, 辛芷蕾, 金高銀, 撞衫, CHANEL, 香奈兒

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