都是因為太愛你！醋罈子星座Top3，雙子愛耍小性子、冠軍容不下一粒沙

▲太愛吃醋的情人，讓人又愛又恨。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

編輯 / Amber

你的另一半愛吃醋嗎？有些星座吃醋其實代表愛你，更代表對這段感情的重視，以下3個星座佔有慾極強，就是沒辦法不吃醋，身為另一半的你只好多擔待，當了又盧起來時，請對自己默念「他很愛我、他很愛我」。

第3名 雙魚座

雙魚多半都嚮往童話般的愛情故事，因此對待愛情相當專一，認定你就希望能永遠不分離。當他陷入這個情境中，怎能容許另一半和其他異性有交集呢？雙魚有吃醋起來就像小孩子，其實就是要你哄、要你在乎，越愛你反而越愛吃你的醋，就是要對方的在乎。

第2名 雙子座

雙子戀愛時的起伏很大，當他吃醋時就會明顯變冷淡，即便只是對曖昧對方也為渾身醋味，他們的吃醋方式很不同，喜歡裝無所謂再找個對象來氣你，才能讓心理平衡些。當他耍小性子就是吃醋了，當他言語中都帶著刺時，就八九不離十了。

第1名 獅子座

獅子的佔有慾超強，眼中絕不容許一粒沙子，希望你只屬於自己，只要和異性也一點互動，就會立刻打翻醋罈子，有時有點不可理喻。他們不容許自己的感情中一點瑕疵，對他而言吃醋其實是很沒面子的事，所以他絕不會承認，這時另一半需要耐心解釋再表明立場，讓他氣消並給他台階下，他就會沒事了。

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