Lulu勵志接內衣代言「當下快嚇瘋」　曾買到受挫：沒有妳的尺寸

記者鮑璿安／台北報導

Lulu 黃路梓茵接下內衣品牌黛安芬（Triumph）代言人，大方現身分享春夏新品，被問到代言的心路歷程，Lulu 搞笑自嘲曾經是買內衣的邊緣人，聽說品牌找上門時是又驚又喜：「不僅我很驚訝，經紀人也快嚇瘋了。」但也讓她發現原來自己其實有很多內衣可以選擇。

▲Lulu 黃路梓茵升格黛安芬代言人，身穿粉嫩的「玫瑰佳人」款式內衣 。（圖／品牌提供）

Lulu 黃路梓茵升格黛安芬代言人，此次穿著粉嫩的「玫瑰佳人」款式內衣出席活動，她說當初與品牌接洽時簡直不可置信，一再確認了好幾次「確定是要找這個Lulu沒有錯嗎？」因為自己一直以來都是買內衣的邊緣人，過去曾有過買內衣時被店上阿姨吐槽：「那邊妳不用看，沒有妳的SIZE，看這個花車就好了。」對此Lulu 十分心灰意冷，「阿姨也沒有觸診，只是很冷說沒有我的SIZE，當下很傻眼，尊重沒有帶出來。」

▲Lulu偏好輕盈內衣，親自推薦水感動款式集中但依舊舒適。（圖／品牌提供）

Lulu 更曾有過為了穿比較硬挺的衣服，結果選錯內衣，選了一個充氣胸罩希望能夠看起來比較挺拔，結果去錄節目的時候，大家叫她示範充氣，其實她已經充完了，當下哭笑不得。

Lulu更不忘傳授選內衣的重點，她說自己很注重裡面（襯墊）是真心要幫你集中的款式，「像我今天這款有襯墊可以加東西，『水感動系列』還有水波紋襯墊在裡面，穿起來很輕巧，不會刻意為了變大而變大，這是我選內衣比較注重的，有些刻意擠反而不舒服。」讓Lulu 笑稱原來弱勢族群也可以有適合自己的內衣。

▲（依序）綺麗水感動系列無鋼圈款；自然優雅系列鋼圈包覆款 。（圖／品牌提供）

Lulu 此次身穿「玫瑰佳人」出席活動，以罩杯兩側月牙與雙重提托設計集中美胸，包覆雕塑曲線，加寬內衣下擺全面加強穩定支撐度，讓她感到穿著時十分輕盈，另也推薦水感動系列延續極輕量水波襯墊的水感動罩杯，能夠溫柔且集中托高美胸；低V低脊心讓穿著無壓迫感。

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▲Wunder Train 系列沿用四面彈力的快乾布料，高度透氣且吸濕排汗。（圖／品牌提供）

Wunder Train 系列沿用四面彈力的快乾布料，高度透氣且吸濕排汗，保持身體乾爽。且賦予織物天然柔軟的質感，內部涼爽光滑，並以彈性纖維結合針織物結構，能夠有效排汗，使濕氣能輕易蒸發，在訓練的同時確保清爽舒適。

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▲HOLD ME BRA以一體成型的穩定罩杯完整包覆副乳與身型 。（圖／品牌提供）

HOLD ME BRA以一體成型的穩定罩杯，加上下厚上薄的設計，可以完整包覆副乳與身型。運用 3:2黃金三角比例脊心設計，加上30度斜角罩杯，同時達到集中托高的美胸效果。而在舒適度的追求上，布料的選擇也非常重要，採用紡研所研發的超彈力纖維以及鳥眼布料，不僅彈性更佳，又能夠快速吸汗、排除熱氣。

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