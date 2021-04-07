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這顆小圓球既美又聰明！Apple HomePod mini特價2890元　聽音樂、接電話都行

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文／C編

智慧音響可以讓居家生活更為精彩，購物網站「Her和她」推出「Apple HomePod mini智慧音響」，原價3000元、特價2890元，有黑白兩色可以任選，可以隨時隨地播放出音樂，立體聲絕對是重視音質的你必備。

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 ▲Apple HomePod mini,Apple,HomePod,音響,無線音響,Her和她。（圖／Her）

▲Apple HomePod mini智慧音響，原價3000元、特價2890元。點我購買。

Apple旗下的HomePod mini滿載創新技術，小小體積，揚聲器卻有令人驚歎的響亮音質。音響高度只有約8.5公分，幾乎不佔什麼空間，卻能讓整個房間彌漫豐富飽滿的360度音感，從各個角度，都能感受悅耳動聽的聲音，而且能和其他Apple裝置搭配，例如接聽iPhone電話、聽Mac上的音樂，或是提升Apple TV的音質，並能以Siri操控，很有智慧居家的感受。

 ▲Apple HomePod mini,Apple,HomePod,音響,無線音響,Her和她。（圖／Her）

▲Apple HomePod mini頂端是聲音大小鍵。

HomePod mini突破界限的運算音訊技術，能營造近乎媲美大型揚聲器渾厚、細節分明的音色，在讓聲音更加響亮的同時，仍然能清楚接收語音指令，而且不僅能單一個使用，如果在家中各處多放幾個HomePod mini揚聲器，就等於擁有一組橫跨全居家空間的相連音響系統，還能用「廣播」功能和家人溝通，把訊息傳遍整間屋子，或是指定房間，讓智慧生活再上一階。

▲Apple HomePod mini,Apple,HomePod,音響,無線音響,Her和她。（圖／Her） 

▲Apple HomePod mini內部構造。

HomePod mini經過精心設計，放在任何角落都合適。外型極具現代感，簡單又有特色，包覆著完美密合的網狀織物，讓聲音自然流暢地穿過，輕鬆無阻礙，頂部的背光觸控表面，可以快速方便地操控，兼具外在與內在，不需笨重的大音響，就能有最完美的音樂體驗。

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 ▲Apple HomePod mini,Apple,HomePod,音響,無線音響,Her和她。（圖／Her）

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購物網站「Her和她」推出「Apple HomePod mini智慧音響」，有黑白兩色可以任選，原價3000元、特價2890元，很適合重視居家生活以及音質的小資族，完美的立體聲，追劇、聽歌都很方便。

關鍵字：

Apple HomePod mini, Apple, HomePod, 音響, 無線音響, Her和她, Her

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