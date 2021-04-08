台北老爺下午茶才615元！爽吃生魚片、莫凡彼　窗外是林蔭大道超舒壓

文／C編

要說台北五星級酒店的經典下午茶，老爺酒店的Le Café一直都是老饕心目中的前3名，食物精緻美味、地點便利、場地舒適，因此，購物網站「Her和她」推出「台北老爺Le Café 咖啡廳雙人平日下午茶券」，原價1364元、特價1230元，平均每人才615元，可以爽吃各種海鮮、甜點，絕對是美食控必去。

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▲台北老爺Le Café 咖啡廳雙人平日下午茶券，原價1364元、特價1230元。點我購買。

台北老爺酒店位於中山北路，鄰近捷運中山站，交通非常方便，寬敞的用餐空間，加上大片的窗景，可以看到中山北路的林蔭道，尤其午後時分，感覺心曠神怡，非常舒服。

▲台北老爺酒店的窗外便是中山北路的林蔭。



Le Café 咖啡廳下午茶以無國界料理著稱，也會不定期推出特定主題餐點，一般冷盤包括各式沙拉、生魚片、花壽司、豆皮壽司，另外還有燒賣、珍珠丸子等港式點心，以及各式熱炒等等，想要更飽足，還有三明治、擔擔麵可以狂掃，一頓下午茶吃下來，絕對非常過癮。

▲台北老爺酒店寬敞的用餐空間。



除了鹹食之外，下午茶最令人期待的部分當屬甜點，Le Café 提供的種類超多，蛋糕口味豐富，餅乾、布丁、奶酪等等也一應俱全，還有莫凡彼冰淇淋可以爽爽吃，別忘記再來一盤水果幫助消化，為下午茶畫上最完美句點。

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▲台北老爺Le Café 咖啡廳雙人平日下午茶券，原價1364元、特價1230元。點我購買。



購物網站「Her和她」推出「台北老爺Le Café 咖啡廳雙人平日下午茶券」，原價1364元、特價1230元，舒服的春天，找個下午空檔，和家人、好友吃一頓下午茶，實在太舒壓。