覺得自己戀愛運很差？「感情不順」的女生都有這3大特點

編輯／Molly 圖／翻攝自FB@JTBC Drama

有些女生常抱怨自己情路坎坷，談戀愛總分分合合、沒多久被分手，不然就是覺得自己遇不到對的人，但其實老是感情不順的女生，大多都有下面3個特質。別再把錯推給運氣，從自己身上找出原因並改善，才能真正幫助自己戀愛運越來越好！

1.對自己沒有自信



有些女生因為對自己太沒有自信，不管和誰戀愛都很沒有安全感，外型好的擔心他花心不專情，工作好的擔心自己配不上……等，因為對自己不夠有自信、甚至自卑，每次遇到感情都沒信心，也沒有勇氣去面對未來，甚至因此錯過了自己很喜歡的人，變成無法忘懷的遺憾。

2.「聖母式」的付出包容

女生天生又有「母愛」特質，尤其有的人一旦談起戀愛來更是母愛氾濫，猶如變成另一半的「媽媽」、「保姆」，將另一半的食衣住行到所有生活大小事，全都照顧得無微不至，甚至願意包容對方所有缺點、壞習慣，總認為自己能感化他、讓他改正過來，所以一次次讓步，無私奉獻、不求回報，讓自己在感情中變成所謂的「聖母」。但其實，很少人能真的為另一個人改變自己，你的無底線退讓，也只會讓他更肆無忌憚和不珍惜。

3.期待王子的救贖



偶像劇、愛情電影裡，男主角總會在女主角遇到困境時出現，什麼困難都難不倒他們，常解救女主於水火之中，然後從此過著幸福快樂的生活。但戲劇不是現實，不是人人都是灰姑娘，能等到王子發現你，甚至認出你；也不是真的所有問題都能靠另一半幫你解決。

真實生活中必須靠自己，努力讓自己變亮眼，努力往自己理想中的生活、目標前進，讓自己各方面都越來越好。如果自己不努力，每天渾渾噩噩得過且過，只幻想等著「王子」出現，就算你理想中的他出現了，你也得不到他的青睞。



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