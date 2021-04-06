►打造居家電影院！超萌「熊大投影機」僅手掌大　可投影出50吋螢幕

文／Squid

想要隨時隨地收看大螢幕的電影嗎？要把螢幕移來移去可能有點困難，不妨找尋一台可愛的投影機，只需要一面白色的牆，就可以輕鬆打造出看電影的大螢幕；這台必備單品就是「熊大投影機」，小小的機身就可以製造出迷你的影院，超級方便好用。

▲Jelly Beam X LINE FRIENDS推出投影機。（圖／k7620608 IG）



南韓品牌Jelly Beam與LINE Friends合作，推出全新的「熊大投影機」，迷你的尺寸4.5cmX4.5cmX4.6cm，重量也僅有110g，超級輕巧的尺寸，裡面附有充電頭、充電線、搖控器跟投影機架。

▲跟手掌一樣大小的單品。（圖／minnie_park_16 IG）



咖啡色的設計搭配上可愛的熊大、莎莉圖案，小小一台放在桌上，只要充飽電就可以無線投影，大概50吋的螢幕，輕輕鬆鬆就可以躺在床上或是沙發上，看電影、追劇，非常方便又實用，也可以蕤時隨地播放音樂，增添居家氛圍。

▲還有遙控器、搭配腳架就可以完成組裝。（圖／lovin__baby IG）



除了可愛的投影機，南韓innisfree也與Dinotaeng合作推出限定的蜜粉系列，一次推出多種熊熊款式，包括紫色的葡萄熊熊、黃色的柳橙熊熊、穿著綠色圍裙的熊熊、靠著棉花糖的熊熊等等，每一款都讓人想要擁有。

▲innisfree推出超可愛的限定蜜粉。（圖／翻攝emomiu.jp）



不只是每一款的包裝不同，據說香味也不一樣，像是檸檬、多汁的桃子、香草布丁、葡萄汽水、薄荷糖的味道等等，而且innisfree這款的蜜粉非常厲害，粉質輕透、細緻，而且控油的能力特別強，拿來作為髮根吸油，都可以輕鬆讓髮絲恢復乾爽。

▲Dinotaeng的插畫相當古錐。（圖／翻攝emomiu.jp）



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