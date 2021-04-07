fb ig video ETtoday search mobile

5招萬用法讓化妝水CP值大提升！自製面膜、保濕噴霧超實用

>

▲▼ 5招萬用法讓化妝水CP值大提升。（圖／翻攝ＩＧ）

▲化妝水的功能、用法其實很多種，用對就能一瓶抵多瓶。（圖／翻攝IG@babebani、＠yubi_190）

記者張毓容／台北報導

化妝水可說是每個女孩接觸保養最基本的入門品項，除了在洗臉後第一個步驟當作爽膚水擦上，其實化妝水還有許多種功能和用法，選對用對就能一瓶抵多瓶，保濕、舒緩、冰鎮降溫還能提升底妝服貼度，快來把5種超實用的化妝水萬用法學起來，讓你的化妝水CP值瞬間提升！

▲▼ 5招萬用法讓化妝水CP值大提升。（圖／翻攝ＩＧ）

▲化妝水濕敷是很多人都熟悉的使用法，可快速為肌膚補充水分。（圖／翻攝IG＠goodal_official）

1.化妝水濕敷法

把化妝水拿來濕敷大家一定不陌生，不僅能為肌膚快速補水，手邊臨時沒有面膜時也能變身為個人化的保濕面膜。最簡單的作法就是將化妝棉以化妝水充分浸潤後，分別濕敷於雙頰、T字部位、下巴和額頭，讓肌膚喝飽水，再做後續保養動作。

2.冰鎮舒緩法

有些人喜歡把化妝水拿到冰箱冰過再使用，像是夏天用起來更冰涼舒爽，或是肌膚有些燥熱不適時，可幫助降溫舒緩。但要注意，若直接將化妝水冰冰箱裡拿進拿出，頻繁地溫度變化容易變質，建議可在手邊準備2瓶化妝水，一瓶固定放在冰箱，一瓶固定放室溫使用，或先將化妝棉用化妝水完全浸濕後，裝在夾鏈袋裡封起並放入冰箱冰鎮，也能達到一樣的效果。

▲▼ 5招萬用法讓化妝水CP值大提升。（圖／翻攝ＩＧ）

▲將保濕化妝水分裝到隨身噴霧瓶中就能隨時隨地為肌膚補水。（圖／翻攝IG＠innisfreeofficial）

3.隨身保濕噴霧

可將化妝水以消毒過的分裝瓶帶在身邊當作保濕噴霧，當肌膚乾燥時就能隨時使用幫助肌膚補水，但建議盡量選擇保濕功能為主的化妝水更合適。

4.完美底妝法

將化妝水噴在美妝蛋或粉撲上，再輕拍上底妝，能幫助底妝更服貼，也更吃妝。在乾燥的秋冬可幫助底妝更透亮、不卡粉，而容易脫妝的夏季則能幫助底妝更持久。

▲▼ 5招萬用法讓化妝水CP值大提升。（圖／翻攝ＩＧ）

▲將化妝水混幾滴精華油，能瞬間提升滋潤度（圖／翻攝IG＠3ce_official）

5.混合精華油提升潤澤感

化妝水能單獨用，更能混合使用。當皮膚特別乾燥時，可拿出自己平時慣用的精華油，滴1～2滴於掌心和化妝水混合後輕拍全臉，再以掌心輕壓、溫熱，並可針對較乾燥的局部稍微加強按摩；習慣用化妝棉的人，也可以直接倒在化妝棉上混合，再用化妝棉輕擦按摩，不只透亮有感，潤澤感也更加乘。

►皮膚科醫師曝「致痘食物排行榜」！Top 1竟是印象中的健康食物

►8種「過期美妝品」隱藏小妙用！卸妝水去油污、洗面乳變衣領精

關鍵字：

保養, 化妝水, 用法, 用途, 功能, 功用, CP值, 濕敷, 保濕噴霧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭

網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭

女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去

女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去

12星座4月幸運日出爐！天蠍貴人將出現、巨蟹感情步入婚姻期

12星座4月幸運日出爐！天蠍貴人將出現、巨蟹感情步入婚姻期

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有 楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了 超準！從「鞋款」看潛在性格，愛穿白鞋很隨和、愛穿新鞋有「這個特質」 2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找 IKEA百元起「隱藏收納好物」TOP 10！雜亂小物一秒收　空間瞬間增大 Jennie富千金全套香奈兒賞花　腰一彎「邪惡視角」耍性感 「IKEAＸ樂高聯名玩具」4／8在台開賣　歐洲搶翻499元起快收一波！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面