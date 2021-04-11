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朴信惠穿新鞋被笑是「小豬蹄」　女神帶貨前衛分趾鞋粉絲秒入坑

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記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠忙於拍攝之餘，最近難得Po出一組戲外休閒風格的私服照，可以看見朴信惠開心坐在一間店鋪前擺拍，許多粉絲們卻都忍不住把目光放在她的鞋款上，原來朴信惠穿上了前衛風格的「分趾鞋」，被網友們戲稱是「小豬蹄」，不過有了超強大的女神光環加持，即使是平時不敢駕馭的鞋款也讓粉絲秒入坑：「想去買同款了。」

▲朴信惠穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠近期的私服穿搭，腳上鞋款成為網友焦點。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

朴信惠主演新劇《薛西弗斯的神話》收視成績亮眼，忙於拍攝的她，近期IG上也以分享拍攝花絮為主，終於有機會分享私服穿搭，當然不忘要來帶貨一番。

朴信惠換下了劇中的戰鬥服裝，穿上一身休閒輕便的西裝外套與長褲，腳上的涼鞋也讓整體感覺更為率性，不過仔細一看會發現，這雙涼鞋並不普通，而是一雙像忍者一樣的「分趾鞋」，其為Maison Margiela的招牌設計鞋款，並加以延伸為樂福鞋與繫帶涼鞋的綜合體。

▲朴信惠穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠腳上的同款為Maison Margiela的樂福分趾涼鞋。（圖／翻攝自Maison Margielae官網）

而粉絲們一眼就看到了亮點，其實像這樣的前衛分趾鞋，在許多人眼中還是有點「怪」，看到的第一個反應就是：「好像豬蹄」、「朴信惠穿小豬蹄」、「鞋子好有趣」，但是朴信惠身為女神的超強帶貨力直接碾壓了讓人覺得怪異的成分，反而是讓粉絲們瞬間就入坑：「豬蹄鞋美女穿真的很好看」、「我也想買同款了！」

▲朴信惠穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠以往也經常帶貨各種潮鞋，左為黑色款「朴敘俊鞋」、右為Nike X Sacai的綠色配色。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

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關鍵字：

朴信惠, 帶貨, 分趾鞋, Maison Margiela, 豬蹄鞋, 忍者鞋

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