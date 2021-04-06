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百年靈台灣業績逆勢成長3成　計時碼錶打頭陣

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▲百年靈今發表全新Premier文化系列3款計時碼錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

去年新冠肺炎疫情肆虐，衝擊全球經濟，瑞士名錶百年靈（Premier Heritage）在台業績卻能逆勢成長超過3成，歸功於豐富的產品與合理的價位，今晚總裁Georges Kern於線上發布今年首波強打Premier Heritage文化系列，一口氣祭出計時碼錶、Duograph雙追針計時腕錶、Datora全日曆計時腕錶等3款功能、共6款腕錶，彰顯品牌於計時領域的成就。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈發表全新Premier文化系列向創辦人Léon Breitling致敬。（圖／百年靈提供，以下同）
 

計時碼錶是複雜製錶工藝的代表，百年靈三代貢獻不小，1884年創立品牌的Léon Breitling為簡單定時器、測速計申請專利，可測量15至150公里／小時之間的任何速度；1915年，其子Gaston開創世上首款錶冠上方有一個獨立按鈕的腕錶，將啟動、暫停和歸零功能從錶冠分離；傳承至第三代，Willy Breitling於1934年發明首款有兩個按鈕的計時腕錶。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

 

▲百年靈PREMIER B09 CHRONOGRAPH 40計時腕錶開心果綠面盤款（左）243 ,000元，鮭魚色面盤PREMIER B25 DATORA 42計時腕錶374 000元。


新一代的Premier文化系列，正是向創辦家族致敬的設計，全採用百年靈自製機芯，40毫米Premier文化計時碼錶依然採用手動上鍊機芯，精鋼材質搭配開心果綠面盤是全系列焦點，另有18K紅金材質；雙追針計時碼錶則採用B15手動手動上鍊機芯，備有藍色與黑色面盤錶款；唯一採用自動機芯的42毫米Premier文化Datora腕錶結合星期、日期、月相與計時功能，備有鮭魚色面盤與銀色款，顯見品牌在色彩上也力求突破。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Premier Heritage B15 Duograph 42毫米追針計時腕錶，18K紅金款 640,000元。

品牌DNA不斷傳承延續，在TAG Heuer（泰格豪雅）也獲得印證，與賽車的深厚淵源啟發創作，為慶祝於2021 F1巴林大獎賽的開幕賽季，特別推出4款全新F1系列腕錶，面盤呈現如賽道瀝青效果，而細節處點綴亮黃色或橘色，洋溢年輕氣息，兩款顏色分別有鍊帶與呼應賽車駕駛艙內安全帶的尼龍錶帶款式。

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer細節點綴黃色的F1系列計時腕錶，62,300元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼ Breitling 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer F1系列計時腕錶橘色鍊帶款，67,300元。

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關鍵字：

百年靈, BREITLING, TAG Heuer, 泰格豪雅

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