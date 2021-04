韓妞最愛粉紅妝前乳　毛孔粗大畫圓塗最有用

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

上妝之前,通常都要使用妝前乳幫助肌膚做打底,根據不同的肌膚狀態,也需要用到不同的妝前單品,才能做到運用輕薄的底妝,就可以打造出完美的肌膚狀態,《ET FASHION》就盤點3大肌膚狀態,跟適合使用的妝前乳,絕對可以幫你解決肌膚問題。

#肌膚暗沉-integrate光透素裸顏美肌乳

帶有淡粉色的光透素裸顏美肌乳,適合暗沉的的肌膚使用,一抹就可以提升肌膚光澤度,打造出細緻透亮的肌膚妝效,只要一點點就足夠創造好氣色,也是韓妞們最喜歡的風格,後續底妝也不需要使用太多,就可以擁有提亮的功效。

#痘痘肌膚-Milani森系女神植萃晚安面膜+妝前乳

淺綠色的森系女神植萃晚安面膜+妝前乳,針對痘痘肌膚擁有良好的修飾效果,不但可以平衡痘痘肌膚的泛紅狀態,更可以讓肌膚大的滋養潤澤的效果,後續底妝不需要厚厚堆疊,也能夠創造出自然無瑕的肌膚妝效。

#毛孔粗大-MAKE UP FOR EVER STEP1 第一步平毛孔妝前乳

柔滑的質地可以幫助肌膚填平毛孔,重現平滑的表面,適合擁有毛孔粗大問題的人使用,建議可以在毛孔粗大的鼻翼、鼻子、兩頰等部位,畫圓的方式塗抹上妝,可以幫助妝前乳融化在肌膚表面,打造無瑕的肌膚狀態。

►打造居家電影院!超萌「熊大投影機」僅手掌大 可投影出50吋螢幕

►「髮量王者」范冰冰頭髮豐厚 少洗頭、護髮品兩種以上都是關鍵

►「天竺鼠車車」出醫療口罩了!3款超可愛圖案大人也瘋搶