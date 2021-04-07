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韓妞最愛粉紅妝前乳　毛孔粗大畫圓塗最有用

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

上妝之前，通常都要使用妝前乳幫助肌膚做打底，根據不同的肌膚狀態，也需要用到不同的妝前單品，才能做到運用輕薄的底妝，就可以打造出完美的肌膚狀態，《ET FASHION》就盤點3大肌膚狀態，跟適合使用的妝前乳，絕對可以幫你解決肌膚問題。

#肌膚暗沉-integrate光透素裸顏美肌乳

▲妝前乳,integrate,make up for ever,milani。（圖／品牌提供）

帶有淡粉色的光透素裸顏美肌乳，適合暗沉的的肌膚使用，一抹就可以提升肌膚光澤度，打造出細緻透亮的肌膚妝效，只要一點點就足夠創造好氣色，也是韓妞們最喜歡的風格，後續底妝也不需要使用太多，就可以擁有提亮的功效。

#痘痘肌膚-Milani森系女神植萃晚安面膜+妝前乳

▲妝前乳,integrate,make up for ever,milani。（圖／品牌提供）

淺綠色的森系女神植萃晚安面膜+妝前乳，針對痘痘肌膚擁有良好的修飾效果，不但可以平衡痘痘肌膚的泛紅狀態，更可以讓肌膚大的滋養潤澤的效果，後續底妝不需要厚厚堆疊，也能夠創造出自然無瑕的肌膚妝效。

#毛孔粗大-MAKE UP FOR EVER STEP1 第一步平毛孔妝前乳

▲妝前乳,integrate,make up for ever,milani。（圖／品牌提供）

柔滑的質地可以幫助肌膚填平毛孔，重現平滑的表面，適合擁有毛孔粗大問題的人使用，建議可以在毛孔粗大的鼻翼、鼻子、兩頰等部位，畫圓的方式塗抹上妝，可以幫助妝前乳融化在肌膚表面，打造無瑕的肌膚狀態。

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關鍵字：

妝前乳, integrate, make up for ever, milani

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