超準！從「鞋款」看潛在性格，愛穿白鞋很隨和、新鞋超在意別人看法

▲從愛用鞋款就能參透對方個性，八九不離十。（圖／Unsplash，以下同）

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想要了解一個人，從一些細節就能抽絲剝繭，早先美國堪薩斯大學研究發現，可以藉由愛穿的鞋子類型來看出一個人的性格，研究結果出爐如下，或許能讓你對自己或是他人有更不一樣的認識。

#喜愛昂貴的鞋子

根據研究指出，願意把錢投資在鞋子上的人，通常都是有錢人，經常穿昂貴鞋款的人，絕大部分都是高收入者，一般女生願意把錢投資在名牌包上，鮮少有人願意把錢花在鞋子上，願意這樣做的人，經濟能力不容小覷。

#喜愛花俏鞋款

喜歡醒目鞋款或是款式浮誇的人，大部分個性外向活潑，喜歡他人注目且勇於表現自己，希望成為眾人注目的焦點。

#喜愛實穿鞋款

數據指出，喜歡實用鞋款如白球鞋或是便鞋的人，多半擁有隨和的個性，在朋友眼中都是大好人來著。

#喜愛舊卻保養得宜的鞋款

如果一雙鞋子穿久了，依然看起來和新的一樣，代表個性嚴謹且非常有責任心，每天穿的鞋都能打理如此乾淨，代表他做事非常仔細且值得信賴。

#喜歡髒舊鞋

喜歡套上舊鞋就出門，總給人不拘小節的奔放感，多半以自我為中心，不太在意他人的眼光。

#喜歡踝靴

踝靴兼具流行和實穿度，研究發現喜歡穿踝靴的人多半積極進取，對待工作也很有野心，蓄勢待發做好準備的感覺。

#喜歡不舒服的鞋

為了某個目的而讓自己願意穿上不舒服的鞋，通常個性都比較冷靜沉穩，願意為了目的而不擇手段。

#喜歡新鞋

外出總愛穿新鞋，代表你很在乎自己的外表，希望藉由外在來幫助自己的人際關係，非常在意別人對你的看法。

#愛穿無聊款式的鞋

鞋子總是千篇一律，談不上造型只是外出的工具，這種人個性壓抑，很難建立良好人際關係，更不在乎別人的眼光，覺得自己開心就好．

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