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超多人都搞錯！乾洗髮要「用對時機」，蓬鬆感有了，連臉都小了

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▲▼專家傳授乾洗髮使用「最佳時機」 。（圖／翻攝自IG）

▲乾洗髮不僅能解救出油，也是出門前的造型利器。（圖／翻攝自IG/ro_hair）

記者曾怡嘉 / 台北報導

過往消費者提到乾洗髮，第一個想到是偶爾偷懶不洗頭的法寶，除此之外，針對頭皮易出油、或細軟扁塌髮的女孩們，乾洗髮更是隨時保持頭髮輕盈蓬鬆的必備好物。

▲▼專家傳授乾洗髮使用「最佳時機」 。（圖／品牌提供）

秀髮蓬鬆有光澤且散發迷人髮香，是所有女孩追求的夢幻髮感。但隨著進入春夏，頭皮因換季容易出油、扁塌，常常前一天才洗好的蓬鬆髮，一到下午就變成條碼頭，真的超尷尬！

▲▼專家傳授乾洗髮使用「最佳時機」 。（圖／品牌提供）

品牌巴黎卡詩分享，乾洗髮使用時機對了，就能夠輕鬆破解頭皮出油扁塌困擾，乾洗髮最好使用在洗完頭吹整完後，先在髮根頭皮噴上一層，以減緩頭皮出油的情況，並延長頭髮蓬鬆度與持久度。

隔天感到頭皮再次出油時，再噴上薄薄一層，便可輕輕鬆鬆讓蓬蓬髮支撐到下一次洗髮時，若有重要約會，出門前噴在髮根，髮根一秒立正站好，尤其是細軟髮質的女生，只要加上這一步，增加視覺上的髮量，更能讓蓬鬆髮感更長效持久。

▲▼專家傳授乾洗髮使用「最佳時機」 。（圖／品牌提供）

▲巴黎卡詩 粉輕盈蓬蓬乾洗髮，150g，1,100元。

添加細緻的大米澱粉能有效吸附頭皮髮根上的過多油脂，維他命E持續補充養分，讓秀髮散發健康光采，同時持續散發24小時精品級髮香。

▲▼專家傳授乾洗髮使用「最佳時機」 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 純香袪油乾洗髮，56g，1,300元。

細緻的燕麥粉、木薯粉成分，可吸附頭皮頭髮上的多餘油脂及髒汙，恢復髮絲清爽並散發淡淡純香

▲▼專家傳授乾洗髮使用「最佳時機」 。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 NATURIA乾洗髮霧，250ml，1,380元

內含天然玉米澱粉與高嶺土，即能迅速吸附頭髮多餘油脂，另添加羅勒、薄荷精油，去除髮絲不良氣味；其獨特的奶茶色粉末，不易於秀髮上形成白屑。

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關鍵字：

卡詩, 乾洗髮, 使用時機

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