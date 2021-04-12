台北美食TOP10！入圍必比登的滷肉飯必吃　台中名店一開直接衝上榜

宜蘭、台中、高雄的名店來台北開店，馬上就衝上TOP10排行榜！全台愛吃的心果然是一樣的！

TOP 10／永心鳳茶 YONSHIN TEA & CAKE SELECTION BAR

高雄起家的永心鳳茶是一間茶沙龍，除了必喝的冷泡茶之外，很多人會直接來一份台式定食！小卷米粉湯、剝皮辣椒雞湯飯是招牌人氣餐點，吃飽還有甜點可以選擇呢！其中以千層蛋糕最受好評！

▲永心鳳茶 YONSHIN TEA & CAKE SELECTION BAR（圖／美食客HeraHuang提供）

TOP 9／MEAT UP

位在人來人往的西門町，簡直是一間專門為少女心開的店！從裝潢到餐點，都讓人殺掉底片，最近推出的草莓塔，更是讓人眼睛一亮！

▲MEAT UP。（圖／美食客00提供）

TOP 8／美天餐室 DAY DAY

在這裡一次能吃到三國料理，韓式、泰式、港式！餐點選擇多又有創意，西多士、金山醬烤雞腿蛋飯、絲襪奶茶是必點！

▲美天餐室 DAY DAY。（圖／美食客YY提供）

TOP 7／再睡五分鐘

滴妹的飲料店一開即紅！陸續又開了好幾家分店，以珍珠歐蕾、厚奶蓋系列最多人點！而「全糖女神」是特製招牌，有仙草+珍珠+芋圓+紅豆滿滿的料，但喝起來不會太甜。

▲再睡五分鐘。（圖／美食客Yun la提供）

TOP 6／小王煮瓜

入圍必比登街頭美食的小王煮瓜！招牌黑金滷肉飯和瓜仔肉湯一定要點，滷肉飯看起來肥滋油亮，但吃起來不會膩口。瓜仔肉湯口味偏甜，裡面有好幾塊肉羹，還可以續湯！搭配滷肉飯一起吃很滿足。

▲小王煮瓜。（圖／美食客WillChen提供）

TOP 5／上引水產

外帶內用都想吃！上引水產也成為台北必吃之一！沿路走進海鮮區沿、超市、代客烹調區、立食區，絕對可以吃到最新鮮的海鮮、最甜美的握壽司，讓你滿足口腹之慾。

▲上引水產。（圖／美食客欣瑜提供）

TOP 4／JAI宅

從台中開來台北，人氣依舊不減，西門店裝潢以綠色植物為主，彷彿置身在熱帶叢林中。獨家招牌橘醬融入淡淡奶香，拌入義大利麵後擺上滿滿的鮮甜蛤蜊，超級滿足！

▲JAI宅。（圖／美食客吃吃三寶寶提供）

TOP 3／白水豆花

從宜蘭起家，文青店舖販售簡單的麥芽糖豆花，軟嫩綿密的豆花加上麥芽糖花生粉和香菜，有點像是花生捲冰淇淋，再加上Ｑ彈粉圓和養顏美容的桃膠，口感更豐富了！

▲白水豆花。（圖／美食客研究生美食日記提供）

TOP 2／SAKIMOTO BAKERY 嵜本 高級生吐司專門店

一路從日本大阪紅到台灣的嵜本生吐司，特色是不使用雞蛋、牛奶製作出健康生吐司，主要有「極美自然生吐司」與「極生奶油牛奶生吐司」2種，搭配15種特製風味果醬，不管是直接吃或是塗抹果醬，都適合。

▲嵜本 高級生吐司專門店。（圖／美食客huihui提供）

TOP 1／一蘭拉麵 ICHIRAN ラーメン

不管什麼時候總是人潮滿滿，可見一蘭在台灣人心中的地位！跟日本當地口味不會差太多，也是讓大家趨之若鶩的原因。每吃一次就讓人好想去日本！

▲一蘭拉麵。（圖／美食客Penny Hsu提供）

圖、文／MENU美食誌

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