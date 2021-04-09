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亮・珠寶／梵克雅寶端7大經典　超難搶的芭蕾舞女伶胸針登台

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▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶將於4月25日至29日舉辦「Signature高級珠寶系列」展。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

百年珠寶世家創造的招牌作品，始終是收藏家追逐的焦點，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）將於4月25日至29日在台舉辦「Signature高級珠寶系列」，涵蓋品牌7大經典之作，數量不多讓藏家搶著訂的芭蕾舞女伶、仙子胸針都將登台，而品牌擅長從高級訂製服擷取靈感的流蘇Liane項鍊、猶如柔軟腰帶的Ludo手鐲，以及可如拉鍊開闔的Zip項鍊，都在展出之列。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶鑲嵌鑽石與藍寶石的Carlota ballerina芭蕾舞者胸針，5,300,000元。
 

Feminine Figures系列
芭蕾舞伶與仙子胸針是梵克雅寶貴客爭相收藏的作品，特色是以玫瑰式切割鑽石打造立體臉龐，再於服裝上鑲嵌各種華美寶石，每一件衝優雅作品姿態各異、活靈活現。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲Zip Antique Pastilles可轉換式項鍊是梵克雅寶招牌設計，13,900,000元。
 

Zip項鍊
梵克雅寶1951年推出Zip項鍊，以人字形結構展現可轉換式的拉鍊造型項鍊，將項鍊閉合時轉化為手鐲，拉下時變回項鍊，每年少量生產不同細節設計或寶石配色的款式，也是藏家矚目焦點。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶展現流蘇之美的Liane項鍊鑲嵌坦桑石、綠松石與鑽石，3,920,000元。

Liane系列
高級訂製服搖擺的流蘇，化為珠寶就以編織金絲呈現吧！梵克雅寶巧妙讓金屬展現如織物般柔軟，搭配色彩鮮明的彩寶，項鍊就隨著佩戴者的律動擺盪，非常吸睛。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Trésor astral項鍊鑲嵌一顆31.17克拉八角形切割斯里蘭卡藍寶石與一顆22.82克拉八角形切割緬甸藍寶石，未定價。
 

Pierres de Caractère系列
除了絕佳的設計感，還要有頂級寶石當後盾，梵克雅寶Pierres de Caractère系列端出個性寶石，讓作品更具氣勢，即將來台的Trésor astral項鍊鑲嵌一顆31.17克拉八角形切割斯里蘭卡藍寶石與一顆22.82克拉八角形切割緬甸藍寶石，目前未定價，但想必身價非凡。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Solerose花朵胸針，鑲嵌粉紅色與淡紫色藍寶石、鑽石，12,800,000元。

Flowers系列
梵克雅寶自1906年成立以來，便將Flowers花卉系列設定為主角，總有源源不絕的靈感創作各種花朵珠寶，小從日常容易配搭的Frivole系列到上百萬元、上千萬元的大件高級珠寶，都有花的蹤跡，獨特的造型、色彩與工藝都讓人愛不釋手。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲運用隱密式鑲嵌工藝的梵克雅寶Feuille de Vigne紅寶石鑽石胸針，34,800,000元。

Mystery Set隱密式鑲嵌工藝
1933年梵克雅寶取得Mystery Set隱密式鑲嵌專利，將金屬鑲座隱藏於寶
石下，讓寶石綻放極致光彩，由於經常使用在花瓣等弧度的面上，製作難度很高，只有極少數珠寶工藝大師能夠掌握，因此作品數量極為稀少。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Ludo Secret 腕錶，8,200,000元。

Ludo系列
 1934年誕生的Ludo手鐲以Louis Arpels的暱稱命名，藉由網狀設計呼應靈感來源的高級訂製服柔軟腰帶，去年首次推出Ludo Secret腕錶，以鑲嵌寶石的圖案取代扣環，鍊節中央的星形鑲嵌紅寶石或藍寶石，若將寶石錶蓋闔起，就是一只華麗手環。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲GEOMANIA祖母綠項鍊的線條與配色是卡地亞的經典特色，110,500,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

同場加映卡地亞經典作
正在台灣巡迴的卡地亞（Cartier）《非凡語彙》頂級珠寶暨腕錶鑑賞會，也以品牌經典配色、設計為號召，身價上億元的GEOMANIA祖母綠項鍊即是最佳代表，幾何設計鋪排出強勁線條，從寶石吊墜層層散射而出，搭配一顆7.50克拉哥倫比亞祖母綠，輔以縞瑪瑙、三顆八角形祖母綠與白鑽，是品牌自20世紀初以來經典綠和黑配色組合。

▲▼ 梵克雅寶,卡地亞 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹鏤空項鍊，15,200,000元。
 

而1914年首度現身於卡地亞世界的美洲豹，在貞杜桑（Jeanne Toussaint）的操刀設計之下已經與品牌劃上等號，此次展出鏤空設計的Panthère de Cartier美洲豹項鍊與手環，風格摩登。
 

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關鍵字：

亮珠寶, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Cartier, 卡地亞

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