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春天吃冰剛剛好！珍奶口味、紅豆牛奶霜螞蟻人最愛　全台7間名店必訪

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告別冬天，迎接春天！這個季節吃冰很剛好，這次將分享全台 7間人氣冰品店，想要平價、奢華通通有，讓你任君選擇不喊熱！準備好口袋名單，立馬更新起來囉！

CHAUP!轉角冰

顏值超高冰品在這！不僅外表超吸睛，價錢也非常可愛，CP值相當高！淋上濃郁抹茶醬，配上芋圓、蕃薯圓，Q彈口感與濃厚茶香味交錯的高層次感，真的非常清爽好吃！吃到最後還有鮮奶凍在底下，真的超級驚喜！

▲全台7間人氣冰品。（圖／MENU美食誌）

▲CP值相當高的冰品。（圖／美食客 yogaga 提供）

汝家冰舖

位於永春站人氣冰品，超經典招牌珍珠奶茶冰一直都受多人喜愛！不僅茶味清爽濃厚，珍珠給料也很大方！整體吃起來不甜不膩，飯後來一碗一點都沒負擔呢！

▲全台7間人氣冰品。（圖／MENU美食誌）

▲招牌珍珠奶茶冰。（圖／美食客 4chichi提供）

巷.甜品製造所

開在巷弄的冰品店，人氣一直超火熱，前往之前要有排隊的心理準備！這家給料也是很大方，整體糖水調得很剛好，吃起來不甜膩，其中的芋圓與蕃薯圓，口感Q彈不死硬！

▲全台7間人氣冰品。（圖／MENU美食誌）

▲巷.甜品製造所（圖／美食客 跟著地方媽媽吃吃喝喝 提供）

阿嬤乀番薯圓

在台中必吃的飯後甜品，光看就知道給料大方到快要滿出來了！蕃薯圓與焦糖布丁，口感超Q彈、超滑順！一碗只要$55元，超高CP值甜點你還在等什麼！

▲全台7間人氣冰品。（圖／MENU美食誌）

▲一碗滿滿料只要$55元，超高CP值（圖／美食客 taiwanfood_kao 提供）

花毛 かき氷喫茶

台中超可愛日式清新冰品店，店內位子不算多，人多時需要候位！這家冰品都超有創意，會因應季節做變化！份量大之外，吃到最後也不會感到死甜，刨冰口感綿密滑順，再加上闆娘熱情的態度，是間非常有溫度的甜點店呢！

▲全台7間人氣冰品。（圖／MENU美食誌）

▲台中超可愛日式清新冰品店。（圖／美食客 貪食舌 提供）

太陽牌冰品

來台南吃美食絕對少不了太陽牌冰品！招牌紅豆牛奶霜，一直是螞蟻人的最愛！綿密紅豆加上甜甜煉乳，與奶味濃郁的冰淇淋一起吃，有著入口即化的口感，這樣的組合搭配很對味！招牌芋角冰也是來店必點喔！

▲全台7間人氣冰品。（圖／MENU美食誌）

▲太陽牌冰品（圖／美食客 銳銳波衣 提供）

東興泡泡冰

孔廟商圈逛累了，就來包古早味泡泡冰吧！東興泡泡冰有著40年多年歷史，加上吸睛的包裝設計，散發出超濃厚古早味的氣息！眾多口味任你選擇，捏碎後用湯匙一口一口慢慢吃，在嘴裡不僅有化開的口感，也聞得到清爽果香，實在讓人吃一包也不夠！

▲全台7間人氣冰品。（圖／MENU美食誌）

▲東興泡泡冰。（圖／美食客 Jung ChanWu 提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 全台, , 冰品, 冰店, 刨冰, 剉冰, 台中, 台北, 台南, 平價, 珍珠, 網美, 芋圓, 雪花冰

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