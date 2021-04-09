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台南根本抹茶天堂！蛋糕捲、霜淇淋CP值高　7家甜點店重現日本道地滋味

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台南不只有懷舊小吃，還有超多高CP值抹茶甜點店！精選台南7家抹茶甜點，快跟著MENU來趟找『茶』之旅吧！

宇作茶屋

位於新美街日式抹茶專賣店，一踏進店裡就能聞到榻榻米的味道。牆上『人生苦澀，以茶回甘』的顯著標語，告訴我們要即時行樂！抹茶芭芭露亞是這家的特色招牌，滑嫩細緻的口感入口即化，吃起來很像慕斯蛋糕！

▲台南抹茶甜點。（圖／MENU美食誌）

▲宇作茶屋。（圖／美食客孟婕Meng提供）

京美人甘味屋

香濃的抹茶霜淇淋，是來自今澤市的京美人抹茶，撲鼻的抹茶香讓人難以忘懷！霜淇淋還有牛奶、焙茶、咖啡等口味，選用台灣鮮奶，不添加任何防腐劑以及香精，不論是大人或是小孩都能放心品嚐！

▲台南抹茶甜點。（圖／MENU美食誌）

▲京美人甘味屋。（圖／美食客Shang Yin提供）

說說甜點 MURMUR PÂTISSERIE

位於巷弄裡的人氣老宅咖啡廳，店內還有一隻超可愛的店貓！抹茶戚風蛋糕夾著奶油以及生巧克力，最後淋上抹茶醬，整體微苦不甜膩！另外也有特餐、乳酪蛋糕等各式餐點可以選擇！

▲台南抹茶甜點。（圖／MENU美食誌）

▲說說甜點 MURMUR PÂTISSERIE。（圖／美食客がく提供）

万茶川日本茶專賣店

這家抹茶專賣店超特別，抹茶飲品都是用一保堂抹茶粉現刷現泡而成！店內也提供焙茶、煎茶、玄米茶等茶類可以選擇，也能依據喜好添加珍珠、白玉，茶的濃度也可以調整！炎熱的天氣裡喝上一杯實在太消暑。

▲台南抹茶甜點。（圖／MENU美食誌）

▲万茶川日本茶專賣店。（圖／美食客Wendy提供）

綠町抹茶專賣店

抹茶狂熱者千萬不能錯過這家！超多抹茶甜點讓你選擇障礙大爆發！濃味抹茶生乳捲由鮮奶油與抹茶奶霜混合而成，搭配一旁的霜淇淋口感會更好！必點招牌提拉米蘇選用馬斯卡彭乳酪，整體滑順香甜十分好吃！

▲台南抹茶甜點。（圖／MENU美食誌）

▲綠町抹茶專賣店。（圖／美食客Rouintakao提供）

鹿耳深夜甜點

台南的夜晚一點都不無聊，這家咖啡廳營業到23:30！小山園抹茶蛋糕捲內餡鮮奶油加入若竹的抹茶，微苦回甘的滋味令人難以忘懷！要特別注意這裡一週只有營業四天，要來的人不要記錯時間拉！

▲台南抹茶甜點。（圖／MENU美食誌）

▲鹿耳深夜甜點。（圖／美食客莫娜吃吃·小鳥胃吃遍台南提供）

康宇家宇治抹茶手作甜品

台南美食集散街國華街，除了有超人氣蜷尾家，這家霜淇淋店也不能錯過！抹茶是從日本京都宇治空運來台，還能搭配白玉以及紅豆做食用！店內還會時不時做出優惠，愛吃冰的朋友一定要來吃看看！

▲台南抹茶甜點。（圖／MENU美食誌）

▲康宇家宇治抹茶手作甜品。（圖／美食客imdoris提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 美食, 千層蛋糕, 台南, 抹茶, 甜點, 蛋糕

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