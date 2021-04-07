迪麗熱巴超狂「蝴蝶背」上熱搜！　加碼白皙長腿全露網友暴動了

▲迪麗熱巴最新造型曝光，憑藉「蝴蝶背」登上熱搜。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

記者鮑璿安 ／台北報導

近期大陸女星迪麗熱巴出演的古裝劇《長歌行》創下高收視，6日她更現身為新劇宣傳，迪麗熱巴一頭俐落長髮，身穿緊身吊帶裙露出姣好身材，轉至側面美背更是一覽無遺，以「蝴蝶背」封號火速登上熱搜，引發網友直呼：「女神身材絕了。」

▲迪麗熱巴身穿Taknovr軍綠色緊身吊帶裙。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴高顏值一直是焦點，昨日為新劇宣傳時，換上一身Taknovr軍綠色緊身吊帶裙，細肩帶勾勒出纖細鎖骨，勻稱流淌的絲質裙身完美包覆身型，不忘運用腰帶點綴其中，悄悄拉長身材。視線向下看，裙襬高開衩設計使得迪麗熱巴大長腿直接見客，同時腳踩黑色高筒靴收尾，為性感造型注入一絲率性氣息。

▲迪麗熱巴白皙美背全露 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

這樣還不夠看，轉至側面才是重頭戲，綁脖的肩帶下是整片雪白美背，與軍綠色裙裝相襯，顯得白皙肌膚吹彈可破，而迪麗熱巴的纖細身材更是一絕，連背部的「蝴蝶骨」都能清晰可見，讓人視線難以抽離，隨後果然以「蝴蝶背」封號火速登上熱搜，網友們紛紛驚呼：「仙女本人」、「天使臉孔魔鬼身材」、「蝴蝶背也太狂了。」

►歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴



►楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉 網酸：抄襲