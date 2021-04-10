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「人間香奈兒」內鬥？Jennie撞衫強尼戴普女兒　「她」明顯更有料

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編輯／JJ

有「人間香奈兒」之稱的韓女團BLACKPINK成員Jennie，經常穿著CHANEL服裝活躍在各大雜誌畫報上，而巨星強尼戴普的女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp），也可說是另一位西方的「人間香奈兒」。Jennie與莉莉蘿絲戴普先前各自登上雜誌時，前後穿上了同款連身套裝，一對比之下，明顯看出「她」更有料。

莉莉蘿絲戴普日前為俄羅斯版《ELLE》擔任封面人物，年僅21歲的她，便曾為CHANEL拍攝多次廣告，成為品牌愛用模特，這次登上雜誌當然也貫徹人間香奈兒的使命，再度演繹2021春夏新裝。

在整片粉嫩色系的佈景中，莉莉蘿絲戴普擺出各式撩人姿態，其中穿著這款粉色的滾邊小香外套，以及胸前交叉繞頸的連體衣套裝，都被發現與Jennie先前登上韓版《BAZAAR》時的造型重複了。

在粉色滾邊設計經典小香風設計外套上，莉莉蘿絲戴普選擇了貼身短版的版型，比起Jennie的長版外罩衫更顯纖瘦身材；另一繞頸式的毛呢紋連體衣，因在胸口形成一個中空洞，顯得強調性感氛圍，莉莉蘿絲戴普採仰躺高舉雙手的姿態演繹，而Jennie則是整個趴地側躺，傲人美胸呼之欲出，對比之下就明瞭「她」更加有料，不過兩人穿著同款服裝所駕馭出的氣質都不同，皆有各自的強烈個人風格。

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關鍵字：

Jennie, Lily Rose Depp, 強尼戴普女兒, 星二代, 撞衫, CHANEL, 香奈兒, 人間香奈兒

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