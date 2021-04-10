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一個月只開7天！4間「預約制甜點店」人氣爆棚　開放訂位直接秒殺

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▲ 4 間每月限定預約的甜點店。（圖／女子學）

▲4間預約制甜點店快筆記。（圖／艾蜜莉彭 / IG@peggysdoor）

最近巷弄裡的預約制甜點店越來越多間，必須提前訂位才有辦法入內品嚐，經常都是秒殺就預約完畢。雖然說這樣的做法讓用餐的門檻變高了，但卻也因此少了滿滿打卡的人潮，多了幾分獨享的悠閒以及用餐的品質。對於單純想要好好享受甜點食光的人來說，可真是一大福音！

本篇編輯特搜了 4 間預約制甜點店，趕快筆記起來每間開放預約的時間，拿出搶演唱會門票的規格，趕緊手刀預定吧：

1.HERE&THERE

▲ 4 間每月限定預約的甜點店。（圖／女子學）

▲HERE&THERE。（圖／IG@peggysdoor）

HERE&THERE 是一間位在大稻埕的甜點麵包店，鹽麴點心是這裡的招牌，許多人都為此慕名而來。

事實上，HERE&THERE 原先是想創立一個教室空間，在這裡教烘焙、烹飪＆學習醃漬、發酵，後來為了能讓更多人享受這裡的空間與美味的小點，才決定對外開放，在能力限度有餘的情況下，每月開放少少的天數，讓大家透過預約的方式可以。如果你有機會預約到

HERE&THERE 千萬要記得來一個芋泥鹽麴餅乾唷！

編輯悄悄話：HERE&THERE 屬於木頭空間，入內一律要拖鞋。

2.順順

▲ 4 間每月限定預約的甜點店。（圖／女子學）

▲順順（圖／IG@soonsoon_house）

順順是今年二月才開始營業的午茶空間，靠近淡水紅毛城，每個月的 24 號會開放預約下個月的用餐時段，目前有 10:00-12:00／13:00-15:00／15:30-17:30 共三個時段可以選擇，其中上午時段僅提供飲品及簡單的麵包品項，沒有甜點唷！

「到後來才發現，每次期待的不是多高的目標，而是順順的，過著日子」，有別於淡水老街的喧囂，走進順順，能帶給人午後的寧靜，任彼此安放疲憊的心靈，專注在這裡享受空間和餐食，結束後再到淡水河畔看著夕陽漸漸西下。

編輯悄悄話：順順不接待四人以上的團體，預約前要多留意店家規則。

3.Cypress & Chestnut

▲ 4 間每月限定預約的甜點店。（圖／女子學）

▲Cypress & Chestnut。（圖／艾蜜莉彭）

第三間「Cypress & Chestnut」雖然已經開業許久，但超高人氣和無敵的回訪率，經常還是每回一開放預約，就已經瞬間秒殺！

原因在於這裡的空間絕美，以大量植物、乾燥花佈置，從外觀看根本不會發現這裡竟有個這麼仙氣飄飄的甜點店。更重要的是，甜點每個都驚人的好吃，加上花草的精緻擺盤，就像在享用藝術品般，讓人捨不得開動～

編輯悄悄話：Cypress & Chestnut 僅有販售甜點和茶，沒有咖啡或其他的飲料品項。

4.白色廚房

▲ 4 間每月限定預約的甜點店。（圖／女子學）

▲白色廚房。（圖／艾蜜莉彭）

最後一間「白色廚房」位在宜蘭的宜蘭市，是一間米戚風專賣店，使用台灣的蓬萊米取代一般麵粉，吃起來口感更加細膩蓬鬆。隨著不同季節，主理人也會根據當季的新鮮食材，研發推出許多新口味的米戚風，像無花果米戚風、芋頭米戚風、藍莓米戚風和蜂蜜檸檬米戚風都是店內前幾名熱銷的品項。

而大家最關心的預約日，原則上白色廚房基本上都是維持每個月的第一週營業七日，偶爾遇到特殊節日才會特別開放，因此一定要記得時常關注官方的粉絲專頁！

編輯悄悄話：店主因為還有經營其他事業，只有營業日才會回覆訊息唷，需要稍微有耐性等待。

雖然說預約制的甜點，不能像造訪一般的店家一樣，來個說走就走的下午茶，但卻也因為需要提前預訂，讓人更有動力努力生活，期待這天的來到，更加享受當下的品嚐，慢下來往美好日常邁進。

延伸閱讀：

愛吃甜點的你不可不知！搜羅 5 間雙北地區的法式下午茶店，各個美如藝術品讓人捨不得開動

犒賞自己的小確幸：推薦 6 間板橋周邊甜點咖啡廳，一起走訪巷弄買快樂

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 甜點, 蛋糕, 美食, 飲食, 打卡

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