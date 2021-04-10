尷尬了！容祖兒撞衫小17歲韓星Wendy　夢幻蓬裙穿出嬸味完敗

▲容祖兒（右）、Red Velvet成員Wendy相差17歲撞衫引發討論。（圖／翻攝自微博、IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團Red Velvet成員Wendy前年（2019年）綵排時從高台上失足墜下，導致臉部受傷、多處骨折，近日終於發行個人專輯宣告復出，其中Wendy身穿一套仙氣長裙亮相，層層抓皺的豐盈剪裁加上蝴蝶結設計，整個人宛如洋娃娃一般。隨後也被網友發現撞衫了40歲香港女星容祖兒，兩人竟穿出天差地遠的效果。

▲Wendy 身穿高級訂製服品牌Giambattista Valli 粉色長裙擺拍宛如精緻洋娃娃。（圖／翻攝自IG）

Wendy此次復出受到不少粉絲肯定，不僅成為團體中唯一發行個人專輯的成員，她一連在個人IG上公開多套造型，精緻臉蛋依舊吸睛，其中穿著一套高級訂製服品牌Giambattista Valli 粉色長裙擺拍，層層堆疊的荷葉邊效果創造了浪漫氣息，加上透視與蓬蓬袖細節，整體豐盈唯美。而腰部中央更點綴了黑色蝴蝶結，順勢脫穎而出，讓Wendy精緻宛如洋娃娃，且一頭金髮與高帽相疊加，造型令人印象深刻。

▲容祖兒早在1月就已經穿上同款裙裝。（圖／翻攝自微博）

早在今年（2021年）1月時，40歲香港女星容祖兒就已經搶先穿上同款裙裝，運用前短後長的裙襬露出白皙長腿，狀態仍是耐看，不過相較於Wendy詮釋出洋娃娃效果，容祖兒駕馭起來就顯得成熟許多，兩人相差13歲撞衫效果可說是天差地遠，也引起網友直言：「穿出嬸味」、「Wendy好像洋娃娃」、「不比還好，一比真的輸了。」

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