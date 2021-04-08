「用善待現在去報答昨天。」劉若英《各自安好》刻畫愛情轉瞬的階段

▲各自安好。（圖／《各自安好》MV 截圖）

當時的我們，天真的認為所有愛都能天長地久；那時的我，把你當做全世界，相信只要感情順利，人生自然沒有煩惱；那時的你，用同樣的愛投以回報，將我捧在手掌心寵愛；然而，又是從什麼時候開始，你我逐漸走上不同的道路，各自展開不存在於彼此生命裡的人生？

睽違 6 年，「奶茶」劉若英推出全新專輯《各自安好》，同名主打歌《各自安好》描述了一段戀人在分開多年後，各自攜家帶眷、無意間的巧遇，那些曾經糾結過的愛戀、過不去的過去，早已化為浮雲，只剩眼前的唏噓。歌曲靈感來自經典日劇《東京愛情故事》，當分開多年的男女主角再次重逢，透過眼神散發的百感交集──謝謝你離開我，現在的我過得很好。

有一度想視而不見，還是轉念走近寒暄，自嘲說：「我這樣子，竟然也能活到今天」

▲「奶茶」劉若英推出全新專輯。（圖／《各自安好》MV 截圖）

想像過千百種再次相見的情況，無論在什麼樣的時間場合，絕對要保持自信悠然的態度，把最好的一面呈現在你面前。只是，無預警的相遇卻反而讓人有逃避的心理，或許是勾起了心裡的舊傷疤，也可能覺得就算打了招呼，只是徒增尷尬感。

但我們還是走向前，努力擠出一抹微笑，掩飾自己的不在意。少了過去緊密的關係，曾經深愛過、相愛過的人完全成了「過客」，用彼此熟悉的方式或眼神，告訴對方：「我很好。」不需要諂媚、奉承的言語，只需真切表現真正的自己。

這句別來無恙，我怎會哽咽，想哭是因為留戀，還是哭我們，本該是完美一對。

▲《各自安好》描述了一段戀人在分開多年後，各自攜家帶眷、無意間的巧遇，那些曾經糾結過的愛戀、過不去的過去，早已化為浮雲，只剩眼前的唏噓。（圖／IG@reneliu2021，下同）

曾經，我們是彼此生命中最重要的人，我們共同刻劃未來，想像著往後的生活；分開後，從拾著勇氣獨自面對新的人生考驗，一路上遇見了形形色色的人、各式各樣的挫折和挑戰，似乎多少能體會是什麼把我們分開了。

愛過，怎麼可能完全釋然？再次的相見和問候，會讓人情緒起伏、想哭的原因並非還有愛，而是多了一份感概和唏噓，看著對方終於踏上沒有自己的人生，省思自己如今的生活：「沒有你，我很快樂；失去你雖然痛過、恨過，但感謝我們的分開，也感謝你過得很幸福。」

既然各自安好，沒什麼怨言，只好用善待現在去報答昨天。

於是，我們和另一個人組成家庭，全然地愛著現在的他、現在的孩子、現在的日子。天空依舊蔚藍、草原依舊翠綠，只是身邊的人不是你，手上牽的是得來不易的幸福，對於過去的人事物，並非全部遺忘，而是那些曾有過的糾結，一點都不重要了。

「各自安好」的人生裡，少了以往的愛恨情仇，更加專注於眼前的事物，不需要怨天尤人，也不必對任何人怨懟，至少我們深信著，唯有善待此時此刻，生命便會越來越勇敢、茁壯，就像有裂痕的茶葉蛋，吸附飽滿的顏色和美味的味覺層次。

一段感情，並非一定要要有完美的結局才叫完美；一段愛情，即使以分手收場，時間終將會讓我們明白背後的用意。在各自安好的日子裡，愛你所愛、擇你所愛，用成熟體貼的愛，愛著身邊重要的每一個人。

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