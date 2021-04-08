fb ig video ETtoday search mobile

ZARA「字母項鍊」進化了！變成珍珠、玻璃材質仙到爆　已經太夢幻

>

編輯／JJ

ZARA繼先前推出的金屬字母項鍊、字母棒球帽⋯⋯賣翻天之後，最近再度將爆款「字母項鍊」進化，把原先的金屬字母墜飾部分改成「白色珍珠」，搭配細細的金鍊，相當復古典雅；不只如此，ZARA還加碼帶來「玻璃」材質的字母項鍊，晶瑩剔透的視覺效果加上圓潤的字體，兩款都比原本的金屬字母更仙氣，既可愛又質感爆棚！

▲ZARA珍珠、玻璃字母項鍊。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA推出「珍珠字母項鍊」。（圖／翻攝自官網，以下同）

英文字母主題的飾品總是能給人一種「專屬」的感覺，可以將代表自己英文名字的字母，或是有特殊意義的字母佩戴在身上，就好像是特別訂做的一樣，令人感覺格外有入手的價值，所以ZARA先前推出的基本款金屬字母項鍊才會如此受歡迎。

▲ZARA珍珠、玻璃字母項鍊。（圖／翻攝自官網）

▲由白色的小珍珠組成英文字母。

這次ZARA新增的「珍珠字母項鍊」，是利用一顆顆白色小珍珠，串接出26個英文字母的模樣，搭配細細的金鍊子，呈現一種復古典雅的氛圍，也剛好乘上現下火熱的珍珠飾品風潮，目前官網僅有C、D字母可選擇，想要其他字母的民眾可能要再等等補貨。

▲ZARA珍珠、玻璃字母項鍊。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA珍珠、玻璃字母項鍊。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA亦推出另一款「玻璃字母項鍊」。

另一款「玻璃字母項鍊」則是將26個英文字母分區使用不同的有色玻璃製成，有純然的透明色、水藍色、琥珀色或是深邃的湖水綠色⋯⋯以圓潤的字體呈現下，使玻璃材質更有一體成形的視覺效果，透透亮亮、晶瑩剔透的材質特性特別可愛，散發內斂的琉璃光澤，相當適合即將來臨的盛夏時節。

▲ZANZAN字母項鍊 。（圖／翻攝自官網）

▲ZAN ZAN也有推出字母造型系列的飾品。（圖／翻攝自ZAN ZAN官網）

平價飾品品牌ZANZAN以如同圖書館式的陳列方式受到年輕人們的喜愛，超多樣的設計款式中亦有包含許多字母造型設計的飾品，包括金項鍊、銀項鍊、耳環或耳針都有。

►潮爆！GU和高橋盾超帥聯名驚現米奇　NIGO為JINS設計墨鏡千元可入手

►ZARA「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久

關鍵字：

ZARA, 字母項鍊, 珍珠, 珍珠字母項鍊, 玻璃字母項鍊, 琉璃

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭 2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找 「IKEAＸ樂高聯名玩具」4／8在台開賣　歐洲搶翻499元起快收一波！ 「自信是你愛我或不愛我，都不會改變我的價值」張曼娟12句金句道盡愛情 女神舒淇佈滿白髮惹議　她豁達喊：請你們漸漸看我老去 比爾蓋茲、賈伯斯都是晨型人　輕鬆學會成功人早起的3個辦法 楊冪緊身裙勒出超狂S曲線！「胸前透視搶鏡」　網驚：太辣了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面