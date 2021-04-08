ZARA「字母項鍊」進化了！變成珍珠、玻璃材質仙到爆　已經太夢幻

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ZARA繼先前推出的金屬字母項鍊、字母棒球帽⋯⋯賣翻天之後，最近再度將爆款「字母項鍊」進化，把原先的金屬字母墜飾部分改成「白色珍珠」，搭配細細的金鍊，相當復古典雅；不只如此，ZARA還加碼帶來「玻璃」材質的字母項鍊，晶瑩剔透的視覺效果加上圓潤的字體，兩款都比原本的金屬字母更仙氣，既可愛又質感爆棚！

▲ZARA推出「珍珠字母項鍊」。（圖／翻攝自官網，以下同）



英文字母主題的飾品總是能給人一種「專屬」的感覺，可以將代表自己英文名字的字母，或是有特殊意義的字母佩戴在身上，就好像是特別訂做的一樣，令人感覺格外有入手的價值，所以ZARA先前推出的基本款金屬字母項鍊才會如此受歡迎。

▲由白色的小珍珠組成英文字母。



這次ZARA新增的「珍珠字母項鍊」，是利用一顆顆白色小珍珠，串接出26個英文字母的模樣，搭配細細的金鍊子，呈現一種復古典雅的氛圍，也剛好乘上現下火熱的珍珠飾品風潮，目前官網僅有C、D字母可選擇，想要其他字母的民眾可能要再等等補貨。

▲ZARA亦推出另一款「玻璃字母項鍊」。



另一款「玻璃字母項鍊」則是將26個英文字母分區使用不同的有色玻璃製成，有純然的透明色、水藍色、琥珀色或是深邃的湖水綠色⋯⋯以圓潤的字體呈現下，使玻璃材質更有一體成形的視覺效果，透透亮亮、晶瑩剔透的材質特性特別可愛，散發內斂的琉璃光澤，相當適合即將來臨的盛夏時節。

▲ZAN ZAN也有推出字母造型系列的飾品。（圖／翻攝自ZAN ZAN官網）



平價飾品品牌ZANZAN以如同圖書館式的陳列方式受到年輕人們的喜愛，超多樣的設計款式中亦有包含許多字母造型設計的飾品，包括金項鍊、銀項鍊、耳環或耳針都有。

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