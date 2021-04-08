Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國巨星G-Dragon（權志龍）近期鮮少有公開露面活動，久違接下一系列時尚畫報，就讓韓國版《DAZED》雜誌狂拍8組封面，在IG上暴風連續曬出24則貼文，不過也被發現其中有幾樣單品，與前陣子爆出社內秘戀的Jennie剛Po的「賞櫻穿搭」撞衫了，令粉絲們原地暴動：「被我抓到了吧」、「鐵證」、「不想相信都不行」。

為迎接創刊13週年，韓國版《DAZED》雜誌力邀不論是在歌壇、時尚還有藝術都佔有一席之地的GD，以現代攝影的手法，捕捉GD生活中最真實的時刻，畫面中不乏有他走在街道、在車內、甚至在更衣間等等的畫面，身為CHANEL（香奈兒）的寵兒，他一如往常全身穿搭CHANEL單品，隨意擺拍姿勢就電力爆表，此次雜誌更下重本一次拍了8組封面，讓粉絲們可以收好收滿，補足GD許久沒出現在螢光幕前的空隙。

▲Jennie與GD撞衫同款香奈兒粉色開襟衫。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

但巧合的是，GD這組畫報才剛發布沒多久，傳聞中的女友Jennie也曬出假期走春、出門賞櫻的粉嫩穿搭，有「人間香奈兒」之稱的她，除了高級臉深受品牌喜愛，也經常在小眾設計師品牌造型中，穿插CHANEL單品作整體點綴，卻也被眼尖網友發現Jennie身上這套春夏系列的粉色開襟衫，GD早在畫報中穿過，雖是以內搭方式，卻仍舊逃不過認真觀察細節的網友們。

▲Jennie與GD曬出同款香奈兒髮飾。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

另外還有在時尚圈掀起一股熱潮的髮飾，近期女星們經常以配件方式，將髮圈搭配進穿搭，像前陣子Lisa就運用愛馬仕、CELINE髮圈點綴造型，Jennie與GD除了開襟衫，還同時曬出CHANEL髮飾，更增添網友們無限想像空間：「這就是愛的證明」、「小細節騙不過我」、「快公開承認吧！」

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