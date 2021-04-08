fb ig video ETtoday search mobile

Jennie、GD「放閃」被抓包！竟穿同款香奈兒外套　網呼：鐵證如山了

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國巨星G-Dragon（權志龍）近期鮮少有公開露面活動，久違接下一系列時尚畫報，就讓韓國版《DAZED》雜誌狂拍8組封面，在IG上暴風連續曬出24則貼文，不過也被發現其中有幾樣單品，與前陣子爆出社內秘戀的Jennie剛Po的「賞櫻穿搭」撞衫了，令粉絲們原地暴動：「被我抓到了吧」、「鐵證」、「不想相信都不行」。

為迎接創刊13週年，韓國版《DAZED》雜誌力邀不論是在歌壇、時尚還有藝術都佔有一席之地的GD，以現代攝影的手法，捕捉GD生活中最真實的時刻，畫面中不乏有他走在街道、在車內、甚至在更衣間等等的畫面，身為CHANEL（香奈兒）的寵兒，他一如往常全身穿搭CHANEL單品，隨意擺拍姿勢就電力爆表，此次雜誌更下重本一次拍了8組封面，讓粉絲們可以收好收滿，補足GD許久沒出現在螢光幕前的空隙。

▲Jennie、GD 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie與GD撞衫同款香奈兒粉色開襟衫。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

但巧合的是，GD這組畫報才剛發布沒多久，傳聞中的女友Jennie也曬出假期走春、出門賞櫻的粉嫩穿搭，有「人間香奈兒」之稱的她，除了高級臉深受品牌喜愛，也經常在小眾設計師品牌造型中，穿插CHANEL單品作整體點綴，卻也被眼尖網友發現Jennie身上這套春夏系列的粉色開襟衫，GD早在畫報中穿過，雖是以內搭方式，卻仍舊逃不過認真觀察細節的網友們。

▲Jennie、GD 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie、GD 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie與GD曬出同款香奈兒髮飾。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane)

另外還有在時尚圈掀起一股熱潮的髮飾，近期女星們經常以配件方式，將髮圈搭配進穿搭，像前陣子Lisa就運用愛馬仕、CELINE髮圈點綴造型，Jennie與GD除了開襟衫，還同時曬出CHANEL髮飾，更增添網友們無限想像空間：「這就是愛的證明」、「小細節騙不過我」、「快公開承認吧！」

►3天甩2kg！MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」炸出螞蟻腰

►Rosé示範4種超高招「甜辣風」穿搭！炸出逆天美腿＋螞蟻腰毫不費力

關鍵字：

Jennie, GD, Blackpink, CHANEL, 香奈兒, 撞衫, 戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

連假後旺到不行！「5星座」4月鹹魚翻身，運勢一路狂飆

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

42歲小S「深V開到肚臍」辣到爆　公開健身菜單2招運動一起做瘦得快

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

不想變成歐巴桑！中醫師提醒「8個致命壞習慣」一定要改

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐 「IKEAＸ樂高聯名玩具」4／8在台開賣　歐洲搶翻499元起快收一波！ 2021米粉節開跑！60款全降價　5G手機現省千元　電子鍋1500元有找 台北老爺下午茶才615元！爽吃生魚片、莫凡彼　窗外是林蔭大道超舒壓 網公認「戀愛中最搶手」星座Top 3！　射手零空窗期、冠軍完美過了頭 《后翼》安雅蕾絲裙「衩到臀」！妮可基嫚難得耍辣，網卻歪樓：臉太僵 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面